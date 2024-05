Šok za gledalce: čez noč ukinili oddajo, tri voditeljice ostale brez dela (FOTO)

Tako hitro kot je prišlo, je tudi odšlo, bi lahko rekli za oddajo Dober dan, Slovenija, ki so jo gledalci lahko spremljali na TV3 od konca februarja dalje, dvakrat na teden. Novo oddajo so v živo sočasno soustvarjale tri voditeljice, in sicer Ana Maria Mitič, Katarina Keček in Violeta Tomić.

Oddaja je bila pogovorno-informativna, a še preden je lahko zares zaživela na malih ekranih, so jo po treh mesecih, kot kaže, ukinili.

Tako je sporočila voditeljica Ana Maria Mitič na instagramu: »Jutri ne bomo snemali. Oddaja 'Dober dan, Slovenija' je končana. Ni drame, taka je to služba, ostanejo pa izkušnje, lekcije, spomini,« je zapisala svojim sledilce in delila fotografijo iz maskirnice.

Ana Maria Mitič je sicer oseba številnih talentov. Že vrsto let je prisotna v medijskem svetu in jo poznamo kot komičarko, igralko, moderatorko in tudi kot pevko.

