Neželeni obročki zaradi stresa

Brez muje se še čevelj ne obuje, pravi star slovenski pregovor. Zagotovo ga zelo dobro poznajo vsi, ki se trudijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramov. Še posebno ko se ti v obliki maščobnih oblog naberejo okoli trebuha, saj se je teh težko znebiti in je treba spremeniti življenjski slog. Samo redna telesna aktivnost in vaje, kot so denimo trebušnjaki, ne bodo dovolj, še kako je namreč pomembna tudi prehrana.

Redna telesna aktivnost je eden od receptov za izgubo maščobnih oblog okoli trebuha. FOTO: Evgeniia Medvedeva/Getty Images

Strokovnjaki svetujejo, da bodite pozorni na nasičene maščobe oziroma maščobe živalskega izvora pa tudi na tiste, ki jih najdemo v kokosovem in palmovem olju ter polnomastnih mlečnih izdelkih. Na jedilniku naj bodo čim manjkrat. Kot tudi jedi, ki vsebujejo transmaščobne kisline, kot denimo čokolada, rogljički in podobno.

Nič boljši niso pripravljeni in polpripravljeni (zamrznjeni) pekovski izdelki, bel riž, bele testenine in pokovka z maslom. Raje si privoščite polnozrnate kosmiče ter kruh, neoluščen riž, polnozrnate testenine in lečo. Ter seveda veliko sadja in zelenjave, pri slednji je potrebna pazljivost glede priprave: raje kot ocvrto, s sirom, smetano ali s prelivi z veliko maščob izberite dušeno, kuhano in pečeno (brez masla, z malo oljčnega olja), lahko surovo.

Raje uporabljajte kakovostna 100-odstotna rastlinska olja ali margarine, ki so brez transmaščobnih kislin, pa semena in oreščke.

Čim redkeje uživajte polnomastno mleko in mlečne izdelke (različne sirne namaze, smetano). Izogibajte se govejemu loju, svinjski masti, perutninski maščobi, maslu, trdi margarini, solatnim prelivom, kokosovi maščobi in mastnim namazom. Raje uporabljajte kakovostna 100-odstotna rastlinska olja ali margarine, ki so brez transmaščobnih kislin, pa semena in oreščke.

Ravno prav spanja

Izogibajte se sladkarijam, sladkim pijačam in alkoholu, saj tudi slednji, četudi na prvi pogled ni videti tako, še kako vpliva na nastanek maščobnih oblog. Raje pijte vodo ali nesladkan čaj.

Za izgubo maščobnih oblog je poleg prehrane nujna redna telesna aktivnost, in sicer tako aerobna vadba kot vaje z utežmi. S tem ne boste le okrepili mišic, ampak tudi topili maščobo.

Spite od šest do osem ur. FOTO: Getty Images

Sicer pa na raven maščobnih oblog na trebuhu vplivata tudi stres in spanje. Zaradi prvega se v telesu poveča raven kortizola, stresnega hormona, zato se poveča apetit, kar pa se tiče spanja, je dobro vedeti, da lahko maščobo na trebuhu poveča tako premalo (manj kot pet ur) kot preveč (več kot osem) nočnega počitka. Optimalno je, če boste vsak dan spancu namenili od šest do osem ur.