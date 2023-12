To so nasveti vplivnežev, ki lahko ogrozijo zdravje

Internet je že dolgo priljubljen vir informaciji o številnih temah in dilemah, jasno tudi o zdravju.

Leta 2019 so v Združenih državah Amerike v časopisu Public Health Reports objavili rezultate raziskave, da kar 74 odstotkov odraslih Američanov informacije o simptomih ter morebitnih diagnozah prej kot pri zdravniku poišče na spletu ter sledi nasvetom, ki so lahko škodljivi.

Pogosteje od moških jih iščejo zaposlene ženske s fakultetno izobrazbo, stare od 35 do 64 let.

K temu so nedvomno pripomogli družbena omrežja in vplivneži, ki zaradi široke množice sledilcev vplivajo na veliko posameznikov.

A njihova priljubljenost ne pomeni, da so nasveti, ki jih delijo, res dobri. Zdravnica Maggie Williams iz Scottsdala v Arizoni opozarja, da nekateri niso učinkoviti, še več, so tudi nevarni in zaradi hitrega širjenja po družbenih omrežjih v kratkem času lahko povzročijo veliko škode.

Nasveti, ki lahko ogrozijo zdravje

Portal 24sata jih je nekaj zbral, prvi se nanaša na odstranjevanje pigmentnih madežev s pomočjo zobne nitke.

Pod izraščenim madežem naj bi zvezali nitko, zategnili vozel, s tem bi bil onemogočen dotok krvi v piko, ta bi zato odmrla.

Že zdrav razum pove, da takšen postopek lahko pripelje do resnih zapletov, vnetij in hudih poškodb tkiva.

Facebook, instagram, tiktok in youtube so prav tako polni nasvetov in receptov za čudežne napitke ter diete, ki obljubljajo hitro transformacijo telesa ter jih pogosto oglašujejo zvezdnice in vplivneži.

Ne glede na to, kdo zagovarja čudežne diete, te nimajo dolgoročnih učinkov. FOTO: Dacharlie/Getty images

Tu so še vaje, ki naj bi v nekaj dneh zagotovile ozek pas, tanke noge in lepo zadnjico: nič od tega nima čudežnih učinkov.

Nobena restriktivna dieta, ne glede na to, kdo jo oglašuje in koliko zagovornikov ima, na dolgi rok ne deluje. Nasprotno, telo se izstrada, zato mu primanjkuje določenih vitaminov in mineralov, s tem je ogroženo zdravje.

Treba je vedeti, da ni čudežnih gibov, ki bi v nekaj dneh zagotovili opazne učinke. Ti so vidni šele po nekaj tednih.

Viralno ni nujno dobro

Še en nevaren trend je pred nekaj leti oglaševala Kim Kardashian, ki je opevala limonado z aktivnim ogljem.

»Prisežem, ko to zjutraj popijem, se počutim prerojena in polna energije, ki me spremlja še ves dan,« je tedaj pripovedovala.

Aktivno oglje je sicer koristno, kadar nastopijo prebavne težave, ki so posledica zastrupitve s hrano, a vsakodnevno uživanje na prazen želodec lahko povzroči napihnjenost, krče in slabost.

Prav tako ovira normalen proces absorpcije hranljivih snovi v črevesju, kar pomeni, da telo ne more izkoristiti vseh vitaminov in mineralov, ki jih dobi s hrano, ali učinkovin iz zdravil, ki jih morda uživate.

Pred kratkim se je po omrežjih razširil še en trend, in sicer beljenje zob z oljem. Zagovorniki trdijo, da splakovanje ust s hladno stiskanim kokosovim oljem (v ustih bi ga morali zadržati od pet do 20 minut) pripomore k bolj belim zobem ter iz dlesni odstranjuje toksine.

Strokovnjaki opozarjajo, da ni prav nobenih dokazov za to. Olje ne bo škodovalo, pa tudi koristilo ne, ne glede na to, koliko oseb to zagovarja.

Najprej premišljenost in previdnost

Še nešteto je nasvetov, ki so sporni in lahko celo škodljivi, zato se je treba opirati na verodostojne vire informaciji in ločevati resnične vplivneže od onih, ki se tako imenujejo sami, čeprav imajo morda prvi na družbenih omrežjih manjši krog podpornikov.

Viralno ni nujno tudi uporabno. FOTO: Amenic181/getty images

Osebe, ki jim lahko zaupamo, odlikujejo avtentičnost, strokovnost in specializiranost za določeno področje, ki ga obvladajo.

Na drugi strani so vplivneži, ki za pozornost pogosto pozabljajo na kredibilnost in integriteto ter se ne zavedajo, kakšno škodo lahko povzročijo nekatere njihove objave.