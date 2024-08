Najdemo ga v številnih telesnih tkivih, a z leti ga je vse manj

Za kolagen smo zanesljivo slišali že vsi. Prav tako vsi verjamemo, da gre za zelo pomembno snov, in vemo, da jo lahko vnašamo v telo. Redko kdo pa ve, kaj pravzaprav je kolagen in zakaj točno je koristen, čeprav ga odobravamo kot prehransko dopolnilo ali sestavino kozmetičnega izdelka.

Kolagen najdemo v številnih telesnih tkivih, njegova vloga pa je izrednega pomena, saj daje tkivu podporo in strukturo. Preprosto ga lahko opišemo kot posebno lepilo. Gre za eno najbolj zastopanih beljakovinskih formul v človeškem telesu, znano pa je, da kolagena s staranjem zmanjkuje, zato ga je smiselno nadomeščati oziroma skrbeti za njegov vnos. Največ ga je v koži, kjer zastopa kar 70 odstotkov vseh beljakovin, vsebujejo pa ga tudi žilni sistem, kosti, dlesni.

Bolečine v sklepih

Telo ga proizvaja samo, včasih pa ga je vendarle priporočljivo dodajati. Po 20. letu namreč začnemo izgubljati vsaj odstotek kolagena na leto, ženske še nekoliko več v menopavzi. Koža je tako manj elastična in izgublja vlago, poglabljajo se gubice, celulit in strije, nohti postanejo krhki in izgubljajo sijaj, lasje so lomljivi, suhi in izpadajo, pomanjkanje kolagena pa lahko povzroči tudi bolečine v sklepih, prebavne težave in hormonsko neravnovesje; mimogrede, kolagena ne najdemo v laseh in nohtih, ampak na mestu njihovega izraščanja, zato naj bi, kot kažejo raziskave, zmanjševal izpadanje las in krepil nohte ter preprečeval njihovo lomljenje.

Ne le staranje, za izgubo kolagena je lahko kriv tudi neustrezen življenjski slog. Čezmerno uživanje alkohola, pomanjkanje spanca, sedeč življenjski slog, kajenje, izpostavljenost UV-žarkom in stres terjajo visok davek, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da moramo pred uživanjem prehranskih dopolnil odpraviti škodljive razvade in prevetriti jedilnik. Pogosteje si privoščimo ribo, zlasti mastno, kot sta losos in tunina, jajca, rdeče in oranžno sadje ter zelenjavo ter sploh čim več vitamina C. Kolagena je v naravnih virih sicer malo, a se kljub temu pred nakupom dodatkov v lekarni posvetujemo, le tako lahko izberemo najkakovostnejšega in najprimernejšega za svoje potrebe.

