Najboljša zimska čajna mešanica

V hladnih zimskih dneh in dolgih večerih v ospredje stopijo takšni in drugačni čaji. Čajne mešanice seveda lahko kupite, lahko pa takšno z vonjem po zimi, izdelate sami, si iz nje pripravite čaj ali jo nekomu, ki prisega na to pijačo, pustite pod smrečico.

Zaprta v lep steklen kozarec je lahko domiselno, pozorno in predvsem uporabno darilo.

Idealne sestavine za aromatičen zimski čaj so naribana lupina ene organske pomaranče ali kandiran olupek pomaranče, ena zdrobljena cimetova skorjica, koščki enega posušenega jabolka.

Dodajte 50 gramov suhih brusnic, pet zvezdic zvezdnatega janeža, dve žlički semen koromača, dve žlički listkov rooibos čaja, koščke enega suhega stroka vanilje, malo posušenega ingverja, uporabite lahko tudi druge začimbe, denimo klinčke in nariban muškatni orešček.

Vonj sadja in začimb polepša zimske večere. FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Mešanico iz vseh omenjenih sestavin zaprite v steklen kozarec, opremite ga z lepo, osebno etiketo, na katero lahko napišete novoletno voščilo ter nanizate sestavine in z njo nekoga razveselite za praznike.

Čajna mešanica obstane od pol leta do enega leta, iz nje pripravljen čaj pa dom napolni s prijetnim vonjem po zimskih začimbah in z okusom razvaja brbončice.