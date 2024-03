Najboljša protivnetna živila

Vnetje je naravni imunski odziv telesa na zunanje dražljaje. Je način, s katerim se telo zaščiti in zavaruje pred škodljivimi vplivi prostih radikalov.

Težava nastane, kadar so vnetni procesi stalno prisotni, kajti kronična vnetja so lahko vir številnih, z zdravjem povezanih težav in višajo tveganje za nekatere, tudi usodne bolezni.

Vnetja so največkrat posledica stresa, kajenja, onesnaženega zraka, predelane prehrane in tudi debelosti. Prehrana, bogata z nasičenimi maščobami in predelanimi sladkorji je eden najpogostejših dejavnikov vnetnih procesov, ki lahko vodijo do prebavnih težav, srčnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, artritisa in celo rakavih obolenj.

Zato je dobro vedeti, kako izničite te učinke, ena od poti je uživanje protivnetne hrane. Na srečo seznam živil s temi učinki ni kratek, tu je nekaj najboljših zaveznikov proti telesnim vnetjem.

Jagodičevje

Drobni, a z vidika ohranjanja zdravja izjemno močni plodovi, polni vitaminov, mineralov, vlaknin in antioksidantov. Glavni med slednjimi so antocianini, skupina vijoličnih, modrih in rdečih pigmentov, ki znatno ublažijo vnetja ter nižajo tveganje za z njimi povezane bolezni.

Več študij je dokazalo, da imajo osebe, ki redno uživajo jagodičevje, sveže ali zamrznjeno, močnejšo odpornost in je pri njih nižje tveganje za bolezni srca ter ožilja.

Mastne ribe

Vsa maščoba, ki jo zaužijemo ni slaba. Omega tri maščobe imajo denimo močno protivnetno delovanje in so zato pomembna sestavina zdrave prehrane.

Veliko omega tri maščob je v mastnih ribah, zlasti dve od njih: EPA in DHP se ponašata z močnim protivnetnim delovanjem in nižata tveganje za presnovne motnje, srčne bolezni, sladkorno bolezen in bolezni ledvic.

Je pa bolje, kot velike, uživati manjše mastne ribe, denimo sardele, saj je v njih manj živega srebra in drugih težkih kovin, kot v velikih.

Brokoli in cvetača

Brokoli sodi med ene najbolj hranljivih zelenjav, skupaj s cvetačo tvori odlično kombinacijo za premagovanje ali blaženje telesnih vnetji in njihovih posledic ter znatno zniža tveganje za nekatera rakava obolenja.

Podoben učinek imata brstični ohrovt in ohrovt. Vsi vsebujejo antioksidant sulforafan, ki ima močno protivnetno delovanje.

Avokado

Po pisanju portala Healthline sodi avokado med superživila. V njem je namreč veliko kalija, magnezija, vlaknin in nenasičenih, srcu prijaznih maščob.

Ob tem vsebuje snovi, ki so tesno povezane z nižjim tveganjem za raka, saj blažijo telesna vnetja in skrbijo za obnovo celic.

Zeleni čaj

Že dolgo slovi kot ena najbolj zdravih pijač. Predvsem zato, ker je bogat z antioksidanti, ki blažijo telesna vnetja in spodbujajo razgradnjo maščob v telesu.

Zeleni čaj dokazano blaži tveganje za srčne bolezni, za Alzheimerjevo bolezen, za debelost in druga stanja.

Paprika

Naj bo sladka ali pekoča, paprika je polna antioksidantov in vitamina C. Sladka paprika vsebuje antioksidant kvercetin, ki je zlasti koristen za osebe z vnetno boleznijo sarkoidoza.

Pekoča paprika je bogata z antioksidantoma kapsaicinom in ferulinsko kislino, oba blažita vnetja.

Gobe

Gobe so nizkokalorične in polne vitaminov ter mineralov. Vsebujejo fenole in druge antioksidante, ki telo ščitijo pred vnetji.

Raziskave so pokazale, da kuhanje gob sicer zmanjša količino v njih prisotnih protivnetnih sestavin, zato jih ni dobro predolgo izpostavljati visokim temperaturam.

Grozdje

Grozdje, zlasti temno, se ponaša s pisano paleto pozitivnih učinkov na zdravje. Med drugim so v njem antioksidanti antocianini, ki nižajo telesna vnetja in s tem tveganje za srčne bolezni, za sladkorno bolezen, za debelost, Alzheimerjevo bolezen in tudi za bolezni oči.

Vsebuje še čarobno sestavino resveratrol, ki med drugim uravnava holesterol v krvi in seveda niža količino telesnih vnetji.

Kurkuma

Topla oranžna začimba z aktivno sestavino kurkumin, ki že dolga stoletja slovi po protivnetnih učinkih, je dobra za mentalno zdravje in še drugače koristi zdravju.

Namig: kurkumo je dobro uživati s črnim poprom, saj ta pospešuje absorpcijo kurkumina.

Olivno olje

Olivno olje je eden najbolj zdravih virov nenasičenih maščob. Povezano je z nižjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, za nekatere oblike raka in druge resne bolezni.

Vsebuje antioksidant oleokantal, ki se lahko po učinku na vnetja primerja z aktivno protivnetno sestavino ibuprofen.

Temna čokolada in kakav

Še ena snov, bogata z antioksidanti je kakav, ki lahko zniža tveganje za številne kronične bolezni in zavira staranje celic. Vendar pozor: s takšnimi učinki se ponaša le temna čokolada s 70-odstotnim deležem kakava.

Paradižnik

V njem je veliko vitamina C, kalija in likopena. Likopen je antioksidant z močnim protivnetnim delovanjem in niža tveganje za številne oblike raka.

Za popoln izrastek likopena je dobro paradižnike pred uživanjem termično obdelati in jih jesti z olivnim oljem, saj maščoba pospešuje absorpcijo likopena.

Češnje

Še eno okusno sadje, ki pomaga proti vnetjem, zaradi antioksidanta katehina namreč izničuje negativne učinke okolja.