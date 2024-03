Čistimo vsaj tri minute: ne drgnemo, ampak čistimo nežno in z občutkom

Usta so vstop v telo, skoznje pa poleg hrane prehajajo tudi škodljive snovi, kot so bakterije, plesni, virusi in glive. Če škodljivi organizmi v ustih najdejo dovolj hrane, se tam ustavijo in razmnožujejo.

Več ko je hrane, bolj se razmnožujejo, in več ko jih je, bolj nam škodujejo. Prav zato je izjemno pomembno, da usta redno in temeljito čistimo, opozarja ustna higieničarka iz ZD Ljubljana - Polje Tadeja Klemenčič.

Ko pri roki ni zobne ščetke, jo lahko nadomesti jabolko. FOTO: Ivanmikhaylov/Getty Images

»Če smo dovolj natančni in uporabljamo pripomočke za medzobne prostore in ne le ščetke, je po mnenju nekaterih dovolj čiščenje 1-krat na dan, in sicer zvečer. Zvečer se slinjenje upočasni in ne goltamo, zato vse stoji. Slina je naravno splakovalo ust in prek sline gredo snovi in mikroorganizmi v želodec, kjer jih predela želodčna kislina in se večina mikroorganizmov uniči,« navaja sogovornica.

Poleg zobne ščetke, ki naj bo mehka, za temeljito nego ustne votline nujno potrebujemo tudi medzobne pripomočke. »Mikroorganizmi se v medzobnih prostorih, kjer se redno ne čisti, razmnožijo, ker imajo dovolj hrane. Gnitje našega tkiva oziroma vnetje povzroči, da postanemo hrana tudi mi, kar se kaže z napredovano parodontalno boleznijo,« pove.

Nekateri menijo, da je dovolj že ščetkanje enkrat na dan. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Začeti je treba zgodaj

Čiščenje zob priporoča dvakrat na dan – zvečer in zjutraj, pred zajtrkom. Zobe čistimo nežno in z občutkom. »Drgnjenje zob odsvetujem. Povzroči namreč, da imamo zdrgnjeno oz. poškodovano dlesen, ta se umakne od zobnega vratu. Na dlesni se ustvarijo ranice, te povzročijo vdor bakterij v telo, v zobu nastanejo vdolbinice, to pa skeli in boli. Čistimo nežno, z mehko ščetko, z gostimi ščetinami in kratko glavo, da smo čim bolj natančni, in na koncu še z medzobnimi pripomočki, do čistega, ne glede na čas. Je pa priporočljivo čistiti zobe vsaj tri minute,« razkriva.

»Hitreje ko otroci osvojijo dobro higieno ust, bolje bo zanje v adolescentni dobi in naprej,« opozarja Klemenčičeva. »Če želimo, da bi imel otrok čim manj težav z izraščanjem zob, vnetji dlesni, je treba čim prej vpeljati pravilno higieno ust in se o njej posvetovati z otroškim zobozdravnikom ali medicinskimi sestrami za ustno higieno otrok ali ustnimi higieniki, ki delajo z otroki,« poudarja. Če ima otrok v določenem obdobju odpor do umivanja zob, lahko zadevo vsaj začasno rešite tudi drugače: »Jabolko s svojimi naravnimi encimi čisti zobe. Jabolko na dan odžene (zobo)zdravnika stran,« zlato pravilo duhovito poda Klemenčičeva.