Le dva prehranska dodatka za boljši spomin

Eden od načinov za ohranjanje zdravja, dobrega delovanja prebavil in uravnotežene črevesne flore je vnos probiotikov in prebiotikov s pomočjo hrane ali dodatkov prehrani.

Probiotiki so dobre bakterije, prebiotiki pa so neprebavljive vlaknine, ki probiotikom služijo kot hrana. Kadar imajo ti dovolj hranil, se lahko uspešno množijo in nadvladajo škodljive bakterije, tako znatno doprinesejo k zdravju črevesne mikroflore.

Vpliv prebiotikov na spomin

Ena zadnjih raziskav o vplivu prebiotikov na zdravje je vključevala dva cenovno dostopna prehranska dodatka iz te skupine, ki sta na voljo domala povsod po svetu.

Eden je bil inulin, dietna vlaknina iz vrst fruktanov in drugi fruktooligosaharid (FOS), rastlinski ogljikov hidrat. V raziskavo kraljevega kolidža v Londonu je bilo vključenih 36 parov dvojčkov, starejših od 60 let.

Vsak par je bil razdeljen tako, da je eden od dvojčkov dnevno z beljakovinskim praškom zaužil prebiotik, drugi pa placebo.

Dvojčki, ki so uživali inulin ali FOS so po treh mesecih na kognitivnih testih dosegali veliko boljše rezultate od dvojčkov, ki so dobivali placebo.

Nekateri dodatki prehrani pozitivno vplivajo na delovanje možganov. FOTO: Shutterstock

Seveda je bilo pri prvih tudi boljše zdravje mikroflore. Količina koristnih bakterij Bifidobacterium je bila denimo višja v črevesju oseb, ki so dobivale inulin ali FOS.

Predhodne študije so pokazale, da te snovi zavirajo propadanje kognitivnih funkcij, saj močno vplivajo na povezavo med črevesjem in možgani.

»Presenečeni smo nad tem, da so se spremembe pokazale že samo po 12 tednih. To so zelo obetavni rezultati z vidika izboljšanja zdravja možganov in pomnjenja pri starejši populaciji,« je povedala Mary Ni Lochlainn, raziskovalka geriatrične medicine na omenjenem kolidžu.

Dobro za možgane pa vendar …

Rezultati študije so torej prišli do zaključkov, da bi lahko uživanje določene hrane pomagalo pri ohranjanju delovanja možganov z vidika nekaterih kognitivnih funkcij. A čeprav prebiotiki lahko izboljšajo možganske dejavnosti, se zdi, da ne vplivajo na fizično zdravje.

Stanje mišic se pri dvojčkih, ki so uživali dodatke z vlakninami, ni izboljšalo, čeprav sta tako inulin kot FOS pomembna z vidika zdravja mišično-kostnega sistema.

Zlasti sta inulin in FOS pomembna z vidika starejše populacije. FOTO: Shutterstock

»Te rastlinske vlaknine so cenovno dostopne in v prosti prodaji ter bi jih lahko kljub vsesplošni draginji uporabljala široka skupina ljudi,« strokovnjakinjo s področja geriatrije iz kraljevega kolidža London Claire Steves povzema theconversation.com.