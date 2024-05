Moški prebolevajo drugače

Tudi moški jočejo, ko se razidejo z žensko, tudi njim od žalosti kar poka srce, povedo. A vendarle moški trpijo drugače, ko razpade zveza. Kako?

Iskanje pomoči

Moški prisegajo na prijatelje, a ti včasih v tako občutljivih trenutkih, kot je razpad odnosa, preprosto odpovejo, zato moški svoje najgloblje občutke pogosto izražajo drugje, na primer na družbenih platformah. Tam lahko ostanejo anonimni in govorijo o strtem srcu, ne da bi jih kdo čudno gledal, nasprotno, to je ena najbolj priljubljenih tem. Ženske medtem raje poiščejo individualno pomoč in osebni pristop, na primer v obliki psihoterapije, kjer sogovornika gledajo v obraz.

Celjenje srca

Raziskave objav na temo strtih src na družbenih omrežjih so pokazale, da moški trpijo celo bolj kot ženske. Omenjajo bolečino, žalost, solze, ponesrečene zmenke, medtem ko ženske pogosteje tožijo o zlorabah v odnosih, denarju, hišnih opravilih in osamljenosti.

Priznanje šoka

Moški so v odnosu običajno tisti, ki so mirnejši in bolj prepričani, da zveza ne bo razpadla, naj se zgodi kar koli. Ko govorijo o nekdanjem odnosu, večkrat uporabijo osebni zaimek midva, ženska pa jaz, kar naj bi po mnenju strokovnjakov kazalo na to, da moški globoko verjamejo v odnos in da je njihovo čustvovanje enakovredno ženskemu.