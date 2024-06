18-letni voznik divjal in čelno trčil v drevo. Posledice so zelo hude

Kranjski policisti so bili v petek okoli 23.45 obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Kranj-Hrastje. 18-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in z desnim bokom avtomobila najprej oplazil več dreves, nato pa z njim čelno trčil v drevo. Pri tem je potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu in ni bil privezan z varnostnim pasom, padel iz avtomobila ter se hudo telesno poškodoval. Hudo telesno poškodovan je bil tudi voznik avtomobila, potnik na prednjem sedežu pa lahko telesno poškodovan.

Na kraju jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jih z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Pomoč so nudili tudi gasilci. Policisti za 18-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.