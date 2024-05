Morje je zdravo, a lahko tudi škoduje

Hipnotični zvok valov skupaj z vonjem, ki ga oddaja voda, zlasti morje, ugodno vpliva na um in telo, saj se ob plivkanju vode upočasni dihanje in umirijo misli, telo zato prejme več kisika, v organizmu se poviša raven hormona sreče, serotonina.

Učinek je enak kot pri meditaciji. Nevroznanstvenik Michael Merzenich z univerze Kalifornija pojasnjuje, da nas zvoki, ki jih oddaja morje, spominjajo na zvoke, ki jih še nerojen otrok posluša v maternici, zato se na obali počutimo varne pred vsemi morebitnimi nevarnostmi.

Pred leti opravljena raziskava Blue Health (modro zdravje, op. p.) je ena od mnogih, ki so se pozabavale z učinki morja na človeško telo.

Ne glede na to, ali vodo zgolj gledamo ali se v njej kopamo, sprostitveni učinek vode je vedno enak. FOTO: Gettyimages

V njej so strokovnjaki ugotovili, da zvoki morja spodbujajo del možganov, imenovan frontalni korteks, ki je odgovoren za čustva in odnos do sebe. Dokazali so, da se z bivanjem ob morju krepi samozavest, uravnovesijo se čustva.

Pojem modro okolje, ki so ga ob tem skovali, se sicer ne nanaša le na morje, temveč na vsa naravna okolja, kjer so vode: reke, jezera, potoki.

Zrak na morskih obalah je poln pozitivno nabitih ionov, ki zagotavljajo dobro počutje in premagujejo stres. Ne glede na to, ali vodo zgolj gledamo ali se v njej kopamo, sprostitveni učinek je vedno enak.

Nadalje bivanje v modrem okolju spodbuja ustvarjalnost in omogoča, da k reševanju težav pristopamo na učinkovitejši način.

Morska voda in koža

Splošno razširjeno prepričanje je tudi, da morska voda koristi koži, pa je res dobra zanjo? Dermatologi odgovarjajo, da ima ta medalja dve plati.

»Pravzaprav ni veliko znanstvenih podatkov o tem, kako morska voda vpliva na kožo, a velikokrat vidim primere, kako se ljudem, ki imajo težave z aknami ali vnetji, stanje na morju izboljša,« pove dermatologinja Jennifer Holman.

»V morju so vitamini in minerali, ki so lahko dobri za kožo. Res je, da je to odvisno predvsem od njenega tipa, a dejstvo je, da je v morju mnogo mineralnih snovi, ki imajo terapevtske učinke,« navaja Elizabeth K. Jones, profesorica dermatologije iz univerzitetne bolnišnice Thomas Jefferson.

Morje denimo vsebuje veliko magnezija, kalija, kalcija, selena, cinka, joda, natrija in železa – vsi ti elementi blažijo vnetja, spodbujajo obnavljanje polti, zaradi česar morska voda koristi ljudem z ekcemi in luskavico. Ob tem preprečuje pretirano mastenje kože in lajša alergijske odzive na njej.

Kombinacija sonca, vetra in morske vode ne ustreza vsaki koži, zlasti škoduje občutljivi, pretirano lahko izsuši tudi zdravo polt. FOTO: Gettyimages

Deluje kot piling

Morska voda zaradi soli in drugih mineralov deluje kot blag piling, kar pomeni, da s povrhnjice spira različno nesnago, ki kazi njen videz. Ob tem sol pomladi in obnovi kožo ter odpravlja nadloge, kot so prhljaj in ogrci.

Deluje namreč protibakterijsko, vpija maščobo in nečistoče s kože, kot so odmrle celice, ter zmanjšuje pore. Polt je tako po kopanju v morju in nato prhanju s sladko vodo mehka in na videz bolj zdrava.

Nanjo vplivajo tudi že omenjeni protistresni učinki bivanja ob vodi. Na dopustu se količina stresa praviloma zmanjša in to se pokaže na koži. Dokazano je, da stres lahko izzove težave, kot so akne in kožna vnetja.

Tu je še blagodejen učinek sončnih žarkov, ki spodbujajo nastajanje vitamina D in tako, kadar se jim ne izpostavljamo pretirano in ne v vročem delu dneva, izboljšajo počutje in posredno tudi polt.

Tudi za lepe lase

Kopanje v morju polepša tudi videz las, ti so po namakanju v njem gostejši in bolj valoviti. Slana voda zdravi poškodovane lase, jim vrača zdrav videz in poveča volumen.

Zlasti je koristna za lasišče, saj ga z učinkom pilinga očisti nečistoč, ki se na njem kopičijo zaradi uporabe razpršil, gelov pen in drugih izdelkov za oblikovanje pričeske ter tudi zaradi naravnih maščob.

Morska voda je koristna za lasišče, saj ga z učinkom pilinga očisti nečistoč. FOTO: Egorr Getty/Gettyimages

Je pa treba lase po kopanju v morju takoj sprati s sladko vodo, da prav zaradi soli ne bi postali suhi in lomljivi. Sploh barvane je priporočljivo zmočiti tudi pred kopanjem in tako zaščititi barvo.

Na kaj naj bomo pozorni?

Morje na polt nima zgolj pozitivnih učinkov. Če sol ostane predolgo na koži, jo lahko razdraži. Kombinacija sonca, vetra in morske vode prav tako ne ustreza vsaki koži, zlasti škoduje občutljivi, pretirano lahko izsuši tudi zdravo polt.

Temu se je mogoče izogniti s takojšnjim spiranjem slane vode, po večernem prhanju je obvezen nanos losjona, ki kožo navlaži in nahrani.

Pri negativnih učinkih morja na kožo dermatologi izpostavljajo še enega, to je onesnaženje. Morje je lahko zelo umazano, tega se je treba zavedati. V njem je veliko alg in bakterij, ki zlasti škodujejo problematični, občutljivi koži, saj povečajo možnost za okužbe in vnetja.

Če je vaša polt takšna, raje obiščite dermatologa, ki bo predpisal primerno zdravljenje, zgolj od plavanja v morju ne gre pričakovati čudežev.

Treba je opozoriti še na močne sončne žarke, ki na obali še hitreje povzročajo opekline, saj se odbijajo od gladine ter prizadenejo povrhnjico in globlje sloje kože.

Sončne opekline puščajo dolgotrajne posledice, zato sta previdnost in zaščita pred soncem med bivanjem na obali obvezni.

Sončne opekline puščajo dolgotrajne posledice, zato sta previdnost in zaščita pred soncem med bivanjem na obali obvezni. FOTO: Gettyimages

Kreme z zaščitnim faktorjem vsaj 30, ki varujejo pred UVA- ter UVB-žarki, si nanesemo vsakih 80 ali 90 minut oziroma po vsakem kopanju ali otiranju.