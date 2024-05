Vremenoslovci napovedujejo: Prihaja zelo vroče poletje!

Samantha Burgess je ime, ki smo si ga že zapomnili. Kadar se oglasi, padajo (iz njenih ust) rekordi. Je namestnica direktorja službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Oglasila se je tudi konec lanskega poletja, to se je v kolektivno zavest Slovenk in Slovencev zapisalo predvsem kot eno najbolj ekstremnih in katastrofičnih. In kaj je povedala? »Poletje 2023 je bilo najtoplejše v približno 120.000 letih, torej dejansko v človeški zgodovini!« Pol leta pozneje se je spet oglasila, in sicer po rekordno topli prvi tretjini letošnjega leta; še posebno so jo zaskrbele rekordno visoke t...