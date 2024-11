Le kaj vse nam prikrivajo

Moški se radi kažejo kot uspešni, močni in pametni, in če naletijo na težavo, ki je ne zmorejo samozavestno rešiti, ali pa nekega področja ne obvladajo, bodo to zelo težko priznali. Kaj nam najraje prikrivajo?

Ni mojster

Znano je, da ženske zelo rade občudujejo moškega, ki zna odmašiti odtok, zamenjati pnevmatiko, doma kaj popraviti, skratka, moškega, ki je spreten in iznajdljiv. Takih je precej, nekateri pa vendarle ne zmorejo vsega tega, a to raje prikrivajo, saj se bojijo, da jih bo ženska ocenila za manj možatega. A nič ne de, vsakdo ima svoje atribute, le pokazati jih je treba!

Pretanka denarnica

Skorajda ni moškega, ki si ne bi želel sanjskega avtomobila, potapljaške ali fotografske opreme, motorja, kolesa, avtodoma, čolna, jadrnice ... A skoraj vsak moški se zaveda tudi svojih finančnih zmožnosti, s čimer pa se seveda ne hvali. Če ima ob sebi žensko, ki pričakuje, da bo kril njene potrebe, se lahko znajde v veliki zagati.

Opazi druge

Da je moški poročen ali drugače vezan, mu ne preprečuje in ne prepoveduje, da ne bi opazil drugih žensk, pa naj gre za čedno igralko ali prijateljico. Moški je lovec, ki si nenehno ogleduje plen, kar pa še ne pomeni, da se vedno odpravi na lov.

Tudi njih je strah

Morda se večina moških ne boji pajkov, nekateri se jih vendarle, najbolj pa trepetajo za svoj ugled. V nasprotju z ženskami so moški spretnejši v skrivanju čustev, zato njihove frustracije pogosto minevajo v tišini, trpijo pa zaradi stresa, izpadanja las, slabega počutja, nespečnosti, motnje erekcije itd.

Staranje

Tudi moški opazijo znake staranja in se bojijo upada spolne moči in privlačnosti. To bodo težko priznali, zato se bodo raje zagnali v šport, zdravo prehrano in druge konjičke, s katerimi bodo prikrivali pomanjkanje samozavesti, le nekateri pa se bodo odločili za odkrit pogovor s partnerico.