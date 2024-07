Kdaj je prepozno za obisk ortodonta

Korekcija nepravilnega ugriza in poravnava zob nista pomembni le z estetskega vidika, ampak tudi zaradi splošnega dobrega počutja. Zobje, ki so pravilno postavljeni, omogočajo boljše žvečenje, lažje čiščenje in zmanjšujejo tveganje za številne zdravstvene težave. Čeprav večinoma zobe naravnavamo v otroštvu, pa je obisk pri ortodontu dobrodošel v katerem koli starostnem obdobju. Poleg tega je danes ortodontsko zdravljenje zaradi inovativne metode AOO hitro in učinkovito v vseh starostnih obdobjih.

Lep nasmeh ne glede na starost Ortodontsko zdravljenje ni več omejeno s starostjo. Revolucionarna metoda AOO omogoča hitro in učinkovito korekcijo zob ter hkrati prispeva k zdravju kosti in dlesni. Ne glede na vašo starost je zdaj pravi čas za lepši nasmeh in boljše zdravje ustne votline. Prijavite se na brezplačen prvi pregled v kliniki Ortoimplant Dental Spa in si zagotovite izjemno akcijsko ceno. Zakaj klinika Ortoimplant Dental Spa? Ker boste na enem mestu dobili pravo strokovno pomoč za vse svoje težave z zobmi. Strokovnjak dr. Zdenko Trampuš je namreč zasnoval kliniko po meri pacientov in vanjo vključil najnaprednejše metode, ki jih je uspešno povezal tudi z vrhunskimi spa tretmaji.

V Ortoimplant DENTAL SPA si z uporabo najnovejših ortodontskih tehnik prizadevajo odpraviti nepravilnosti v položaju zob in čeljusti pri pacientih vseh starosti. FOTO: Depositphotos

Zakaj je pravzaprav tako pomembno, da poravnamo nasmeh

Ne le zato, da boste na fotografijah videti bolje in da boste po ortodontskem zdravljenju imeli nasmeh, ki bi vam ga zavidali tudi najuspešnejši filmski zvezdniki. Razlogov za odpravo nepravilnega ugriza in poravnavo zob je veliko več.

Nepravilno postavljeni zobje lahko namreč povzročijo različne dolgoročne težave, te so najpogostejše:

Težave z ugrizom in žvečenjem: nepravilno postavljeni zobje lahko otežijo učinkovito žvečenje hrane, kar lahko vodi do prebavnih težav, saj se hrana pred požiranjem ne prežveči dovolj temeljito.

Obraba zob: nekateri zobje se lahko čezmerno obrabijo, posledice so lahko poškodba sklenine, občutljivost in celo zlom zob.

Bolečine v čeljusti in glavoboli: nepravilni ugriz lahko povzroči neenakomerno obremenitev čeljustnih sklepov (temporomandibularnih sklepov – TMJ), posledica so lahko bolečine v čeljusti, vratu in ramenih, nastanejo lahko tudi kronični glavoboli.

Povečano tveganje za parodontalno bolezen: zaradi oteženega ščetkanja in čiščenja medzobnih prostorov se lahko nakopičijo zobne obloge in bakterije, kar povečuje tveganje za karies, gingivitis in parodontalno bolezen.

Težave z dihanjem: v nekaterih primerih lahko nepravilno postavljeni zobje in čeljusti povzročijo težave z dihanjem, še posebej med spanjem, kar lahko vodi do spalne apneje in drugih dihalnih motenj.

Težave s samozavestjo: ne nazadnje je tudi to ključnega pomena. Z lepim nasmehom smo samozavestnejši – kar nedvomno vpliva na družabno in profesionalno življenje.

Izkoristite poletno akcijo in se prijavite na brezplačen prvi pregled. FOTO: Depositphotos

Metoda AOO: hitreje brez aparata in do lepih zob

Revolucionarna metoda AOO (Accelerated Osteogenic Orthodontics) je prinesla pomemben preboj na področju ortodontije: omogoča učinkovito zdravljenje brez starostnih omejitev.

Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore na kosti okoli zoba. Telo nato samostojno remineralizira to območje, kar omogoča hitrejše premikanje zob. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Ena največjih prednosti metode AOO je hitrost, saj bodo rezultati vidni zelo kmalu; pacienti napredek opazijo že v prvih štirih tednih postopka, po treh do šestih mesecih pa se zobje popolnoma postavijo v želen položaj, kar je občutno hitreje kot pri tradicionalnih metodah. Poleg tega metoda AOO omogoča obnovitev zmanjšane strukture kosti in dlesni hkrati s korekcijo položaja zob, kar je osnova za dolgoročno zdravje ustne votline.

FOTO: Depositphotos

Metoda AOO odpira vrata novim možnostim v ortodontiji. Zaradi hitrejše in učinkovitejše korekcije nepravilnosti zob z minimalnim delovanjem sile ter možnosti obnove kostne strukture in dlesni postaja vse bolj priljubljena med pacienti vseh starosti.

Pri tem je pomembno omeniti, da je treba med fazo premikanja zob redno obiskovati ortodonta. Ta bo spremljal napredek in po potrebi prilagodil terapijo. Čeprav to pomeni pogostejše obiske, pacienti z veseljem sprejemajo to metodo zaradi hitrih rezultatov, ki jih zagotavlja.

Nadvse zadovoljna pacientka, ki je živi dokaz, da starost ni omejitev

Spoznajte neverjetno gospo Đurđico, ki je v kliniki Ortoimplant Dental Spa pred kratkim uresničila svoje sanje o lepem nasmehu. Je tudi prava rekorderka, saj je najstarejša pacientka, ki je v kliniki opravila tako ortodontsko kot implantološko zdravljenje. Sliši se neverjetno, vendar je njena zgodba dokaz, da v Zagrebu dobro poznajo pot do zadovoljstva svojih pacientov. Od prvega pregleda do odstranitve zobnega aparata in vgradnje implantatov je minilo le devet mesecev! V tem času so ji vgradili tri implantate in poravnali zobe.

»Vesela sem, da sem prišla sem. Doktor Trampuš je menil, da je to na neki način izziv tudi zanje, verjetno zaradi mojih let ... Vsekakor pa ga je sprejel s posebnim navdušenjem, kar me je razveselilo. In dokazano lahko počnejo, kar hočejo. Ekipa je odlična. V njej ni niti enega položaja, kjer bi komu spodletelo. Vsak pozna svoje delo, vsak ga dobro opravlja. Vsi se zelo potrudijo, zelo jim je mar, da je rezultat odličen. Torej me je to navdušilo.«

Čas je za spremembo! Ortodontija v Ortoimplant Dental Spa Za ortodontsko zdravljenje ni starostne omejitve. Zagotovite si preobrazbo, ki vam bo okrepila samozavest in izboljšala splošno ustno zdravje. Fiksni zobni aparat je klasična, a izjemno učinkovita metoda za odpravo zobnih nepravilnosti. V kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujajo tudi metodo AOO, ki vam zagotavlja hitro in učinkovito pot do lepega in zdravega nasmeha. Rezervirajte termin za prvi brezplačni ortodontski pregled in si zagotovite ekskluzivni popust. Pohitite – akcijska cena velja samo za prijave do vključno 31. 8. 2024.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental SPA