Kako telovadijo znani Slovenci

Nekatere od njih smo povprašali, koliko časa namenjajo gibanju, katera je njihova najljubša vadba, ali količino gibanja prilagajajo letnemu času in ali spomladi potrebujejo malo več spodbude in motivacije za gibanje. To so njihovi odgovori:

Domen Valič, igralec

»Telovadim v glavnem dvakrat na teden, z občasnimi vmesnimi prekinitvami, kadar mi kakšen projekt vzame večino dneva.

Pozimi in jeseni so mi najljubše večnamenske vaje z lastno težo in utežmi. Ko je topleje, najraje hodim v hrib in med drevesi potelovadim. Takrat si res napolnim baterije.

Vadbo definitivno prilagajam letnemu času. Spomladi imam vsako leto občutek, da začnem od začetka. (Smeh.) Ampak sem se s tem že sprijaznil, pomembno se mi zdi, da je telo predihano in da se dobro počutim. Kar mi pozimi ne uspe, nadoknadim poleti.

Motivacijo, kadar se mi res ne ljubi, vsakič znova iščem drugje. Zadnje čase vedno bolj v svojem zdravju. Jaz si kar rečem: 'Domen, zdaj pa tko. Če boš lenaril, boš razpadel, če boš delal, boš pa cvetel. Kaj bi zdaj raje?' To po navadi deluje.«

Domen Valič. FOTO: Črt Piksi

Katja Tratnik Jacob, voditeljica

»Pridno se držim 15-minutne jutranje telovadbe: vaje za hrbet, raztezanje in bolj živahen začetek dneva. Sicer rada hodim. Če se le da, grem vsaj trikrat na teden za dobro uro na sprehod v naravo.

Kot najljubšo vadbo bi izbrala nekaj med jogo in pilatesom, zdaj po 50. letu me preveč intenzivna vadba ne mika več. Rada imam plavanje, a zame je to bolj poletni šport.

Količine gibanja niti ne prilagajam letnemu času, zagotovo pa s prihodom lepšega vremena več časa preživim zunaj. Ker imam doma tekalno stezo, moja hčerka Neja ji pravi sprehajalna steza, ker na njej ne tečem, se tudi pozimi nekajkrat na teden sprehajam.

Kar zadeva motivacijo: ne verjamem v moram. Po moje mora vaditi vrhunski športnik in nekdo, ki potrebuje rehabilitacijo po poškodbi. Seveda ob dogovoru s prijateljico za neko skupno aktivnost grem, tudi če se mi ne ljubi, sicer se s tem ne obremenjujem. Včasih je dan tako intenziven in dolg, da me kliče kavč in je tudi to prav fino.«

Katja Tratnik Jacob FOTO: Osebni arhiv

Romana Krajnčan, glasbenica

»Pozimi gibanju namenjam malo manj časa, približno trikrat do štirikrat na teden po uro, včasih več, od pomladi do jeseni skoraj vsak dan, če mi le uspe.

Dobro počutje in to, da sem v dobri kondiciji, potrebujem tudi pri svojem delu. Čutim, da si tako zagotavljam vitalno energijo, da bolj z lahkoto opravljam obveznosti in sem dobre volje. Najraje hodim, redno delam tudi lekcije metode Feldenkrais. Vsako zimo izkoristim vsaj teden dni za smučanje, poleti rada plavam in kolesarim. Količino vadbe prilagajam letnemu času, spomladi me pokliče še vrt, delo na njem je v veselje in za rekreacijo.

Motivacijo največkrat najdem v zavedanju, da se bom dobro počutila, če si bom vzela urico ali dve časa. Po navadi med hojo v hrib še premlevam, zakaj to počnem, nazaj grede že pojem in sem polna sreče. Tudi po vsaki jutranji lekciji Feldenkrais je moj dan polnejši. Ne razmišljam, kako se mi ne ljubi, kar grem, in se potem pohvalim.«

Romana Krajnčan FOTO: Pivk Mavric

Manja Stević, voditeljica

»Gibanju namenjam vedno več časa. Malo sem se polenila in nisem imela volje, pa jo počasi pridobivam nazaj. Vključila sem se v program Gregorja Poljanca - Kirsha: spremembe življenjskega stila in ena od najpomembnejših stvari, ki sem se jih hitro naučila, so rutine, med katere spada gibanje.

Gibam se vsak dan več, poskušam narediti vsaj 4500 korakov, počasi število povečujem. Moja najljubša vadba je vsekakor hoja, spomladi kolo: obožujem sprehode in kolesarjenje čez mesto. Pomlad je zame res nekakšen čas prebujenja, cvetenja in vadbo prilagajam letnemu času. Pozimi sem kot medved in kakšna želva: hiberniram. Poletje je namenjeno vodnim športom. Nič na silo, vse prilagojeno vremenu.

Kadar nimam volje za vadbo, ne najdem niti ne iščem motivacije. Takrat počivam in si oprostim, ker me ne zanima. Vem, da je to trenutno stanje. Lažje si je oproščati kot se grajati. Plus, bolj zdravo je.«