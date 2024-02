Redno gibanje koristi žilam

Zaradi nepravilnega delovanja žilja lahko določeni deli telesa ostanejo brez kisika in hranil, kar pripelje do težav z zdravjem. Težave z ožiljem lahko pripeljejo do venskega popuščanja, strdkov, anevrizme trebušne aorte in periferne arterijske bolezni, v nekaterih primerih pa se lahko izide s smrtjo. V kakšni kondiciji so vaše žile, preverjajo v angiološki ambulanti s pomočjo ultrazvoka. Na pregled se velja odpraviti, če občutimo težave, kot so pogosti krči in stiskajoče bolečine, občutek mravljincev ali izgubljanje mišične moči. Težave lahko upočasnimo ali preprečimo z zdravim načinom življenja.

Za zdravje žil sta pomembna zdrava prehrana in redno gibanje.

Za zdravo ožilje je pomembna zdrava prehrana. Na splošno velja, da uživamo veliko sadja in zelenjave in malo mesa, kot veleva mediteranska dieta, ki jo tudi najpogosteje priporočajo zdravniki. Za zdrave žile naj bi bilo še posebno primerno uživanje čebule, ki naj bi ovirala lepljenje trombocitov, raztapljala strdke in celo onemogočala strjevanje krvi zaradi mastne hrane. Na dan naj bi je zaužili okoli 100 g, surove ali kuhane. Podoben učinek naj bi imel česen, ki pa mora biti strt, ne nasekljan. K zdravju žil naj bi prispeval tudi kozarec črnega vina tu in tam, saj naj bi alkohol v vinu deloval proti aterosklerozi, povečevalo naj bi koncentracijo holesterola ​HDL in zmanjševalo slabega (LDL), zmanjševalo sposobnost zlepljenja krvnih ploščic in povečevalo raztapljanje trombocitov, rdeče grozdje pa naj bi na žile vplivalo blagodejno zaradi katehinov. Slednje vsebujeta tudi črni in zeleni čaj, ki naj bi popravljala poškodbe na stenah žil, preprečevala aktiviranje trombocitov in pospeševala njihovo razgrajevanje ter preprečevala nalaganje slabega holesterola na stene arterij. Strjevanje krvi naj bi preprečevalo tudi uživanje ingverja, kurkume in klinčkov.

Raztegovanje nog koristi tudi ožilju. FOTO: Melpomenem/Getty Images

Poleg zdrave prehrane je za zdravje žil pomembno tudi uživanje dovolj vode oziroma nesladkanega čaja. Primerna hidriranost namreč poskrbi, da kri ni pregosta in lažje teče skozi žile. Zato vam bodo pred jutranjim odvzemom krvi na tešče svetovali, da vseeno popijete kozarec vode, saj jo bodo tako lažje odvzeli.

Kompresijske nogavice lahko uporabljamo tudi preventivno. FOTO: Vladimirfloyd/Getty Images

Redno gibanje koristi tudi žilam. Še posebno hoja pomaga preprečevati bolezni žil, denimo anevrizmo trebušne aorte ali okvare žilnih zaklopk. Priporočljivi so tudi nordijska hoja, počasen tek, planinarjenje, plavanje, kolesarjenje, ples ali gimnastika, ne pa tenis, skvoš, nogomet in druge športne dejavnosti, ki vključujejo sunkovite gibe ali poskakovanje. Žilne zaklopke lahko okrepite tudi s pomočjo preprostih telovadnih vaj, kot je dvigovanje na prstih. Pomagata tudi vaja dvigovanja nog navpično ob steno, potiskanje proti zidu stoje v razkoraku in polpočepu. Učinkovite so vse vaje, ki raztegujejo mišice spodnjega dela noge, na primer dotikanje prstov v sedečem položaju.

V lekarnah vam bodo za zdravje ožilja ponudili preventivne ali terapevtske kompresijske nogavice in nekatere preparate, ki so na voljo brez recepta in so pogosto narejeni na bazi divjega kostanja. Za zdravo ožilje se velja še bolj truditi, če vemo, da smo nagnjeni k boleznim žil: če imamo visok krvi tlak, holesterol, sladkorno bolezen, smo predebeli ali pa imamo družinsko anamnezo bolezni ožilja.