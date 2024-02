Tako kot se držiš, takšen smučar si

Če ste telesno dobro pripravljeni in osredotočeni na delo nog na snegu, to zagotavlja potrebno celovitost, ki jo potrebujete za izvajanje smučarskih manevrov; zato je pravilen položaj telesa ključnega pomena.

Tudi po drži vidimo, kako dober smučar je kdo.

Veliko nam pomaga že, če se zavedamo, ali smo povprečen, dober ali odličen smučar. Za vsako stopnjo smučanja velja, da ima svojo držo, ki pa jo lahko z vadbo še popravimo.

Povprečen smučar

Smučajte, kot se reče, od tal. Od spodaj navzgor. Smuči so povezane z vašimi nogami, zato se bodo takoj odzvale na prilagoditve, ki jih opravite z nogami.

Zgornji del telesa tehta veliko več kot spodnji, zato manj ko ga premikate, bolj učinkoviti boste. Cilj je, da se vaša stopala premikajo, tako da vaša teža ostane uravnotežena na stopalnem loku, zgornji del telesa pa samo prevzame vožnjo, recimo, da zgolj uživa v njej.

Smuka zahteva dobro telesno pripravljenost! FOTO: Oneinchpunch/Getty Images

Naredite nekaj zavojev in bodite pozorni na to, kje na podplatih čutite pritisk. Poskusite ohraniti ravnotežje nad stopalnim lokom tako, da premikate stopala, da ostanejo pod telesom.

Smučajte čez nekaj dolgih valovitih vzpetinic ali manjših grbin. Poskusite doseči, da zgornji del telesa sledi gladki ravni poti pod vami tako, da premikate stopala in upogibate gležnje, kolena in boke, da ohranite ravnotežje nad stopalnim lokom.

Dober smučar

Stojte ravno na smučeh in občutite stik s tlemi s tremi različnimi točkami v stopalu, in to so zadnji del pete, palec in mezinec. Te tri točke nudijo veliko površine, na kateri lahko stojite, in tako pod seboj ustvarjajo veliko in stabilno podlago.

Za dobro smučarsko držo pomagata dve stvari: dober enodnevni smučarski tečaj in čim več smučanja z novoosvojenim znanjem.

S tako stabilno podlago, pri čemer držite stopalo ravno na tleh, potegnite konice prstov navzgor, tako da se nohti dotikajo vrha smučarskih čevljev. Čutiti morate, kako se golen premakne proti sprednjemu delu čevlja in se vključijo mišice na sprednjem delu golenice.

Če lahko upognete gleženj in vključite sprednji del čevlja (in sprednji del smuči), hkrati pa ohranite stabilno podlago, bi to moralo dati vaši vožnji nekakšen učinek »servo volana«. Poiščite tak položaj in držo na začetku vsakega zavoja.

Odličen smučar

Odlični smučarji vedo, da je držo vedno treba prilagoditi razmeram na smučišču in zahtevnosti terena.

Smučanje čez grbe lahko zahteva ožjo držo smuči – obe smučki se morata umestiti v linijo, kot bi drseli po kolesnicah, saj si seveda želite, da obe nogi skupaj s krivinami smuči udarita v vsako grbino.

Po ledu in strmini je lažje smučati s širšo držo smuči, saj se tako težje prevrnemo.

Smučanje v celem snegu zahteva ozko držo smuči, zlasti na tanjših smučeh. Če združite obe smučki v eno celotno površino, lahko smuči enostavneje lebdijo v snegu in so bližje površini, kar pomaga, da lažje zavijamo in ne tonemo v pršič pod seboj.

Pravilen položaj telesa je ključnega pomena. FOTO: Pawopa3336/Getty Images

Večji odpor snega pomeni, da potrebujemo več moči v nogah, da se prebijemo skozenj in obdržimo stopala pod seboj, zato včasih celo potisnemo stopala naprej v pričakovanju novega zavoja ali za lažji spust. Poskusite smučati na izjemno mehkih položnejših progah, idealno bi bilo v močnem sneženju, da boste komaj videli smuči pod seboj, saj tako dobite občutek, kako ostati na površini v globokem snegu.

Bodite pripravljeni na spremembe terena in razmer. Če poskušamo varno smučati po zahtevnih grbinah, naj bo drža višja, bolj iztegnjena, da imajo noge več prostora za gibanje in da lahko absorbiramo del pritiska, ko zadenemo grbino in nam teren nenadoma potisne noge navzgor.

Če se teren nenadoma spremeni in prevesi v hudo strmino, moramo biti v nižji drži in pripravljeni na izteg nog, da smuči ostanejo ves čas na snegu.