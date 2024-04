Kaj o nas odkriva mamino zdravje

Na zdravje vpliva tudi genetika. Zato je dobro poznati podrobnosti maminega zdravja, saj lahko poda informacije o zdravju hčerke in napoveduje tveganja za nekatera zdravstvena stanja. Zlasti kar zadeva bolezni, za katere so ženske dovzetnejše kot moški.

Da je koristno poznati družinsko zdravstveno anamnezo, meni dr. Neeraj Gandotra z medicinske fakultete Johns Hopkins: »Čeprav to niso prijetne teme in se jim večina raje izogiba, jih je pametno načeti in prepoznati tveganja pri sebi.«

Kaj torej o nas govori zdravje mame?

Zdravje kosti

»Če ima mama osteoporozo, je lahko tveganje za diagnozo povečano tudi pri hčerki,« pravi Todd Sontag, specialist družinske medicine iz Orlanda.

Verjetnost za razvoj poroz­nih kosti, kar pomeni beseda osteoporoza, ki je pri ženskah večja kot pri moških, je mogoče zmanjšati s skrbjo za kosti oziroma zdravim načinom življenja. To vključuje veliko gibanja in uravnoteženo zdravo prehrano z dovolj kalcija in beljakovin. Pomemben je tudi vitamin D.

Tekstura kože

Ali bomo imele gube v starosti in druge kožne poškodbe? Zazrimo se v mamin obraz.

»Sposobnost zadrževanja zadostne količine kolagena, starost, pri kateri je mama dobila gube, in njihova oblika se prenašajo na naslednje rodove, natančneje na hčerke, saj se koža sinov zaradi drugačne sestave hormonov stara drugače,« je povedal dermatolog Purvisha Patel.

Z ogledom maminih fotografij lahko tako predvidimo proces staranja na svojem obrazu, je pa mogoče nastanek gub upočasniti, in sicer z redno zaščito kože pred sončnimi žarki, s hrano, ki vsebuje veliko vitaminov C in E, ter s primernim vlaženjem kože.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Depresija

Depresija je pogostejša pri ženskah kot pri moških, strokovnjaki domnevajo, da gre za posledico hormonskega dogajanja in odgovor na travme oziroma stres.

Depresija je prav tako genetsko pogojena in nekatere z njo povezane mutacije genov se, glede na izsledke raziskave, objavljene v publikaciji Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, pojavljajo samo pri ženskah. Če se je razširjena duševna motnja razvila pri mami, bodimo pozornejše na svoje duševno zdravje in se zavedajmo, da depresija ni nepremagljiva.

Težave z očmi

Pri ženskah je večje tveganje za glavkom oziroma zeleno mreno kot pri moških. Prav tako smo bolj nagnjene k slabovidnosti, pravijo strokovnjaki z Ameriške akademije za oftalmologijo.

Zaradi menopavze ženske večkrat trpijo zaradi suhih oči, ki pogosto spremljajo glavkom. Če se ta pojavlja v družini, pri mami ali očetu, redno obiskujmo okulista in preverjajmo zdravje oči.

Migrena

Razlogov za migreno je več, eden od njih je dejstvo, da jo je morda imela ali jo ima mama. Pri ženskah je tveganje zanjo trikrat večje kot pri moških, najbrž zaradi vpliva hormonov.

Na njen nastanek lahko vplivajo različni dejavniki. »Družinska anamneza migrene lahko pomeni večje tveganje za razvoj te težave. Če jo je imela mama, je velika verjetnost, da jo ima tudi hči,« je prepričan Todd Sontag.

FOTO: Gettyimages

Teža in tip telesa

Vsi vemo, da so nekateri vidiki zdravja povezani z načinom življenja, eden od njih je telesna teža. A dejstvo je tudi, da se oblika telesa deduje, in če ima mama določeno konstitucijo, jo ima najbrž tudi hčerka.

»Vendar je treba še enkrat poudariti, da telesna teža še zdaleč ni odvisna zgolj od genov. Veliko bolj kot ti nanjo vplivata količina gibanja in način prehrane oziroma življenjski slog nasploh,«

opozarja Todd Sontag, a pritrdi, da je osnovna oblika postave vendarle odraz genetskega zapisa.

Športne sposobnosti in kondicija

Znova: tako kot pri teži se določene predispozicije s staršev prenašajo na otroke, a te niti približno niso dovolj za šport­ne uspehe ali neuspehe.

Je pa res, kot so zapisali v časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise, da se podeduje struktura mišic in skeleta, kar med drugim vpliva na to, v katerem športu je nekdo lahko dober in v katerem ne.

Zdravje srca

Tudi kar zadeva zdravje srca, obstajajo nekatera tveganja, ki so odvisna od dedovanja.

Največkrat so povezana s telesno težo in obliko telesa, v vsakem primeru, četudi iz družinske anamneze ni razbrati tveganja za srčne bolezni, pa je treba vedno ukrepati preventivno in vzdrževati zdrav življenjski slog s pravilno prehrano in dovolj gibanja.

Nosečnost

Ženska, ki bi želela vedeti, kakšna bo njena izkušnja z nosečnostjo, naj se pogovori z mamo. »Pri tem gre za vse, od sladkorne bolezni v nosečnosti, težav s krvnim tlakom do jutranjih slabosti, načina poroda in okrevanja po njem.

Če so mamo mučile izrazite jutranje slabosti, bodo verjet­no tudi njeno potomko,« je povedala ginekologinja Pamela Berens.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Menopavza

Starost, pri kateri je v menopavzo vstopila mama, deloma napoveduje, kdaj se bo to obdobje začelo pri njeni hčerki, so dokazali v študiji, katere izsledki so bili objavljeni v časopisu Journal of Clinical Endo­crinology and Metabolism.

Če se je pri mami ta naravni proces začel zgodaj, morda ni odveč biti pozoren na znake, da delovanje jajčnikov usiha. Ob genetski popotnici na nastanek menopavze ženske vplivamo tudi same z načinom življenja.