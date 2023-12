Pet bolezni podedujemo od staršev in vse so zelo nevarne

Vsaka oseba ima dva niza genov, enega od matere in enega od očeta. Geni so sestavljeni iz DNK, dednega materiala pri ljudeh in drugih organizmih.

Poleg telesnih lastnosti, geni določajo tudi nekatera zdravstvena stanja, ki jih ljudje podedujemo od staršev.

Tukaj je nekaj najpogostejših dednih zdravstvenih stanj:

Srčna bolezen

Najpogostejše vrste dednih bolezni srca so koronarna arterijska bolezen (CAD) in hipertenzija ali visok krvni tlak. CAD nastane zaradi kopičenja plakov in holesterola na notranjih stenah arterij. Vpliva na pretok krvi in ​​kisika v srce. CAD se sčasoma poslabša in je eden glavnih vzrokov srčnih napadov. Po drugi strani pa se visok krvni tlak pojavi, ko je srce preobremenjeno, da bi potiskalo kri skozi arterije.

Kako zmanjšati tveganje? Če imate starše s srčnimi boleznimi, imate morda povečano tveganje za razvoj srčnih bolezni, vendar lahko tveganje zmanjšate ali vsaj pravilno obvladate simptome.

Nekatere spremembe življenjskega sloga, ki lahko pomagajo, vključujejo zdravo prehrano, redno telesno vadbo, vzdrževanje zdrave telesne teže, omejevanje uživanja alkohola, izogibanje kajenju in redno obiskovanje zdravnika.

Astma

Astma je pljučna bolezen, ki jo povzročajo sprožilci, kot so alergije, onesnaževalci zraka, dim, plesen, pršice, živali ... Ljudje z astmo lahko trpijo zaradi tiščanja v prsih, kašlja, težav z dihanjem in piskajočega dihanja.

Kako obvladati simptome? Omejitev izpostavljenosti sprožilcem je najboljši način, da se izognete simptomom astme. Prav tako morate imeti pri roki zdravila, če se pojavijo simptomi. Če še vedno ne poznate vseh sprožilcev, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Sladkorna bolezen

Lahko je posledica genetskih dejavnikov, okoljskih dejavnikov in življenjskega sloga. Ne glede na to, ali gre za sladkorno bolezen tipa 1 ali tipa 2, gre za kronično bolezen, ki jo je treba odkriti in zdraviti zgodaj, saj lahko povzroči resne zaplete, kot so slepota, amputacija, bolezni srca in odpoved ledvic.

Kako zmanjšati tveganje? Otroci ljudi s sladkorno boleznijo imajo večjo verjetnost za razvoj bolezni. Vendar pa lahko zmanjšate tveganje ali bolje obvladate svoje simptome, če jeste manj sladkorja in maščob, vzdržujete zdravo telesno težo, redno telovadite, se izogibate stresu in se posvetujete z zdravnikom za ustrezno zdravljenje.

Bolezni enega gena ali monogene bolezni

Motnja posameznega gena je specifičen gen, ki povzroči bolezen. Obstaja več kot 6000 posameznih genetskih motenj, njihovi simptomi pa se na različne načine razlikujejo. Nekatere enogenske motnje je mogoče prepoznati takoj po nosečnosti ali porodu, medtem ko druge morda ne diagnosticiramo do odraslosti. Takšne motnje se lahko prenašajo tudi, če mati in oče nimata simptomov.

Kako zmanjšati tveganje? Če poznate genetsko motnjo v vaši družini, se posvetujte s svojim zdravnikom, da vas bo napotil k specialistu. V nasprotnem primeru lahko zaprosite za test ali pregled, da ugotovite, ali imate navedeno motnjo.

Rak

Rak se pojavlja v številnih oblikah. Povzroča ga nenadzorovana rast in širjenje nenormalnih celic v določenih delih telesa. K nastanku raka poleg življenjskega sloga prispevajo tudi geni in okoljski dejavniki.

Nekatere najpogostejše vrste raka so pljučni rak, rak dojke in rak prostate.

Kako zmanjšati tveganje? Tveganja in simptomi se razlikujejo glede na vrsto raka. Na splošno lahko tveganje zmanjšate z zdravo prehrano, redno vadbo, izogibanjem kajenju, omejitvijo uživanja alkohola in rednimi zdravstvenimi pregledi.