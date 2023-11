Prebavne težave: kaj je res in kaj so le miti?

Na pogostost izločanja vplivajo tudi različni hormoni, telesna pripravljenost, vnos tekočine in prehranske navade.

Pravijo, da zdravje izvira iz črevesja, mnogi pa ocenjujejo, da je prebava zanesljiv kazalnik zdravja. Ali to drži? Prebavila so prav zares vstopna vrata v telo, pomemben prehod iz zunanjega sveta, zato je pomembno, da so zdrava.

Če je odpornost prebavil dobra, je učinkovita tudi odpornost telesa, poudarja znanost, kljub temu pa o prebavi krožijo nekatera prepričanja, ki ne držijo ali pa niso povsem točna.

Denimo, ko govorimo o prebavi, imamo v mislih predvsem proces odvajanja, a to je le konec celotne zgodbe, pojasnjujejo strokovnjaki.

Prebava se začne z žvečenjem hrane v ustih in poteka prek potiskanja skozi požiralnik, razbijanja večjih molekul v manjše strukture v želodcu in črevesju, absorpcije v črevesju pa vse do razgradnje hranil in izločanja v prebavno cev ter nazadnje samega odvajanja, če povzamemo proces zelo na grobo.

Zato razbijmo nekatere mite in poskrbimo za zdravje, za prebavo!

Blato odvajamo vsak dan

To ne drži. Vsak posameznik je drugačen in ima drugačne življenjske navade. Normalno odvajanje pomeni od trikrat na dan do enkrat na tri dni, to pa je odvisno tudi od dolžine črevesja in peristaltike, torej gibanja črevesja s potiskanjem vsebine navzdol proti danki.

Na pogostost izločanja vplivajo različni hormoni, pomembno vlogo imajo tudi telesna pripravljenost, vnos tekočine in prehranske navade.

Dokler se počutimo dobro, ni razloga za skrb, pomembno je, da podpiramo sebi ustrezen ritem in ohranjamo zdrav življenjski slog.

Neizločeno blato je strup

Mnogi so prepričani, da se ob zaprtju v telo absorbirajo toksini, zaradi katerih se neposredno razvijejo številne bolezni, kot so artritis in celo rak, a za to ni dokazov. Neredno odvajanje je za telo sicer neugodno, na pojav malignih obolenj pa vplivajo številni drugi dejavniki.

Pri motnjah izločanja blata se nam obetajo neprijetno zaprtje, driska, sindrom razdražljivega črevesja, divertikli na črevesju in posledična vnetja, ki pa lahko v skrajnem primeru vodijo tudi do sepse.

Nikakor pa ne drži, da s klistiranjem ali uživanjem odvajal preprečujemo pojav različnih bolezni!

Vas je zmotilo sranje? Novembra so se po Sloveniji pojavili plakati z velikim napisom Sranje, ki so sprožili nemalo ogorčenja, a pritegnili tudi veliko pozornosti. Snovalec projekta, društvo Onkoman, z njimi opozarja na nevarnost raka prebavil in nujnost ukrepanja, predvsem hitro odzivnost pri spremenjenem odvajanju oziroma blatu.

Vlaknine so odrešitev

To delno drži. Vlaknine so blagodejne za odvajanje, saj povečajo volumen blata in spodbudijo izločanje, niso pa rešitev za vse. Sadje, zelenjava in polnovredna žita ob izdatnih količinah vode so resda blagodejni in priporočljivi vsak dan, a ne pomagajo vsem odpraviti zaprtja.

Na to lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, morebitne zdravstvene težave ali uživanje zdravil, zato se velja posvetovati z zdravnikom, če ne odvajamo dlje kot tri dni.

Žvečilke ne smemo pogoltniti

Žvečilni gumi praviloma potuje skozi prebavni trakt nemoteno kakor druga živila. V redkih primerih, zlasti pri otrocih in ob večji količini, pa lahko povzroči zaporo, sploh če se zraven zagozdijo še druga manj ugodna živila, kot so semena.

Vsekakor je bolje upoštevati namen žvečilke, to je samo žvečenje.

Usodne počitnice

Oddih pri marsikom povzroči nered v prebavi, zaprtje ali driska jo tako pogosto zagodeta, ko smo daleč od doma.

A težave je mogoče preprečiti ali vsaj ublažiti. Pijemo več vode kot sicer, seveda, ustekleničene, če nismo prepričani o neoporečnosti. Vseskozi smo telesno dejavni, tudi med čakanjem na polet, denimo, se sprehajajmo. Omejimo uživanje alkohola, sadje si raje privoščimo v kompotu, zelenjavo kuhano, v potovalni lekarni pa naj bodo obvezno tudi probiotični pripravki.

Kriva je stiska

Drži! Depresijo lahko spremlja zaprtje, duševna stiska lahko prav tako poslabša že obstoječe prebavne težave.

Z meditacijo, jogo in drugimi sprostitvenimi tehnikami pomagamo preprečevati ali odpravljati zaprtje, priporočljiva je tudi pravilna masaža trebuha, ki sprošča mišice in lajša odvajanje blata.

Ne zadržujmo

Zadrževanje je nevarno. In to zelo. Sploh če imamo že težave z odvajanjem, tega nikoli ne smemo omejevati. Na klic narave se je vedno treba odzvati!

Zelo priporočljiv je tudi urnik odvajanja, denimo, po obroku, po katerem največkrat izločamo, si vzamemo čas za sprostitev in zdravje.

Zdravila zapirajo

Drži. Nekatera protibolečinska sredstva, antidepresivi, zdravila proti visokemu krvnemu tlaku in za parkinsonovo bolezen lahko povzročajo zaprtje, zato se velja ob stranskih učinkih posvetovati z zdravnikom in morebiti spremeniti terapijo.

Za prebavo so lahko neugodni tudi dodatki s kalcijem in železom.

Suhe slive pomagajo

Res je! Povsem upravičeno se jih drži sloves naravnega pomagala ob zaprtju. Bogate so z netopnimi vlakninami in naravnim laksativom sorbitolom. Pomaga tudi sok iz izvlečkov suhih sliv, če nam ne ustreza okus, ga lahko pomešamo tudi z drugim sokom.

Gibanje je nujno

Telo potrebuje redno gibanje za zdravo delovanje, tako tudi prebava. Sedeč življenjski slog, ena od največjih zdravstvenih groženj zdajšnjega časa, je izredno nevaren tudi za prebavo.

Kakšno uro po večjem obroku si privoščimo rekreacijo, lahko si jo priredimo povsem po svojem okusu. Ključno je, da je redna, lahko je intenzivna, lahko je lahkotna, v vsakem primeru bo spodbudila črevesno peristaltiko in odvajanje blata.

Prva pomoč: kava

To delno drži. Kofein sicer spodbudi krčenje mišic prebavnega trakta in posledično praznjenje črevesja, a obenem povzroča tudi dehidracijo, česar pa prebava ne mara.

Jutranja kava je morda resda dragocena rešitev, da se olajšamo pred odhodom v službo, a ne pozabimo na dodaten kozarec vode.

Očistimo črevo!

Raje ne. Klistir, uživanje odvajal in druge oblike praznjenja črevesa niso v nobeno pomoč pri preprečevanju zaprtja. Pri rednem izvajanju lahko celo povzročijo dolgoročno zaprtje, sploh pri starejših. Takšne metode postavijo bakterijsko ravnovesje na glavo in povzročijo več škode kot koristi.

Klistiranje in uživanje odvajal lahko potekata samo po zdravnikovem priporočilu in pod nadzorom.

Tudi naravnih odvajal, kot je ricinusovo olje, ne uživamo na lastno pest, saj lahko otežijo absorpcijo hranljivih snovi in nekaterih zdravil, lahko pa škodljivo vplivajo tudi na črevesne mišice in tkivo.

Klistiranje in uživanje odvajal lahko potekata samo pod zdravniškim

nadzorom.

Zaprtje je del staranja

Ne drži! Resda se lahko peristaltika, kakor tudi celotno gibanje telesa, z leti upočasni, a to je mogoče preprečiti, in ne pozabimo, to se lahko zgodi tudi v mladih letih.

Če ni drugih ovir, kot so nekatere bolezni in uživanje zdravil, lahko prebavo vse življenje učinkovito uravnavamo z ustreznimi vsakodnevnimi navadami.