Hrana za boljši spanec

Da je dober spanec eden o stebrov zdravja, je vsem jasno. Žal pa včasih ta ni tako krepčilen, kot bi si želeli. Se zgodi, da je zvečer težko zaspati ali da se iz rahlega spanca ponoči večkrat zbudimo, posledično smo zjutraj, kljub temu da smo zvečer dovolj zgodaj legli k počitku, utrujeni in neprespani.

Težave s spancem pogojuje več stvari, med drugim stres, življenjski slog, okolje, v katerem spimo, ima pa na nočni počitek vpliv tudi hrana, ki jo jemo čez dan in sploh zvečer.

Nekatera živila spanje lahko izboljšajo, nekaj takšnih niza msn.com.

Piščanec in jajca

Skrivnost je v snoveh, ki pozitivno vplivajo na centralno živčevje in pomirjajo. V tem primeru je to triptofan, aminokislina, ki pomaga pri uravnavanju spanca.

Špinača

Temno listnata zelenjava, kot je špinača, je dobrodošla. Kajti ob triptofanu vsebuje še veliko železa, nepogrešljivega elementa za splošno zdravje in za dober spanec.

Vir železa in triptofana. FOTO: Lecic/Gettyimages

Oreščki

Omleti iz jajc in špinače dodajte malo oreščkov. Kikirikiji ali indijski oreščki ne izboljšajo le okusa končne jedi, temveč zaradi bogastva beljakovin in zdravih maščob zagotavljajo še mirnejšo noč.

Mleko in mlečni izdelki

Tudi ti slovijo po visoki vsebnosti beljakovin. Sir, skuta, jogurt, mleko so tako dobrodošla večerja, vendar naj mleko in jogurt ne bosta v kombinaciji s sladkimi žiti. V tem primeru bo učinek na spanec ravno nasproten od pričakovanega.

Boljša izbira je jogurt, ki mu sadje dodate sami. Prehranska strokovnjakinja Nancy Z. Farrell Allen je za CNN povedala: »Jogurt ni dober le za zajtrk, odličen je tudi za prigrizek pred spanjem, saj zaziba v miren sen.«

Večerja naj vsebuje mleko in mlečne izdelke. FOTO: Nehopelon/Gettyimages

Češnje

Res je, da ni sezona teh sadežev, a tako češnje kot višnje so zaveznice dobrega spanca. So namreč naraven vir hormona melatonina in učinkovito premagujejo nespečnost. Melatonin je ključen za dober nočni počitek, saj uravnava cikluse budnosti in spanca.

V eni od raziskav na to temo so imele osebe, ki so pile češnjev oziroma višnjev sok v telesu višjo raven melatonina in so zato spale bolje od tistih, ki so pile placebo.

Kivi

Drži, ni sezona češenj in višenj, je pa na voljo drug sadež, ki prav tako zagotavlja boljši spanec, to je kivi.

Ta ne zgolj, da vsebuje veliko vitamina C in antioksidantov, dober je tudi za prebavo in za boljši spanec, saj je naravni vir serotonina. Serotonin pomirja in s tem zagotavlja dober nočni počitek.

Kivi za močnejšo odpornost, dobro prebavo in mirno noč. FOTO: Birdshutterb/Gettyimages

Čičerika

Stročnica z okroglimi zrni je odlična v juhah, solatah, v namazu humus in idealna večerja. Kajti vsebuje veliko triptofana. Dodana sveži špinači in začinjena z olivnim oljem znatno poviša verjetnost za mirno noč.

Avokado

Avokado ob zdravih maščobah vsebuje še magnezij, ta v možganih spodbuja sproščanje snovi, ki pripomorejo k trdnejšemu in mirnejšemu spancu.

»V njem je beta-sitosterol s protivnetnim učinkom, ima veliko drugih antioksidantov, ki zavirajo staranje, kombinacija v njem prisotnih snovi niža količino kortizola in glukoze v krvi, tako ustvarja idealne pogoje za dober spanec,« je povedala prehranska strokovnjakinja Karen Levy Delmaschio.

Kombinacija v avokadu prisotnih snovi niža količino kortizola in glukoze v krvi. FOTO: Msphotographic/Gettyimages

Druga z magnezijem bogata živila

Oreščki, bučna semena, kvinoja, banane, zelena zelenjava in druga živila, ki vsebujejo veliko magnezija, so prav tako zaveznice spanca in zato primerna sestavina večernega obroka.

Zeliščni čaji

Prijetno pogrejejo, pomirijo in zazibajo v sen. Zeliščni čaji so še en način, ki pomaga do trdnejšega spanja.

Med njimi je na prvem mestu čaj kamilice, ki ublaži tesnobo in sprošča. Čaj mete ali melise je naslednja izbira, tako kot tudi čaj sivke, hmelja, baldrijana, šentjanževke ali rmana. Odlična ideja za hladne večere in mrzle noči.