Arašidovo maslo je pravi eliksir, varuje srce in blaži stres

Arašidovo maslo je pravi eliksir, ki lahko vodi v niz koristnih sprememb v telesu. Vsebuje veliko mineralov in vitaminov, zdravih maščob ter drugih telesu koristnih hranil. Pa poglejmo.

Naravni proteini in maščobe v arašidih lahko znatno znižajo tveganje nastanka raka dojke, pravijo raziskovalci z Združenja za raziskovanje raka dojke ter ameriškega nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so opravili raziskavo o arašidovem maslu.

Če ga uživamo vsak dan, ne skrbimo le za zdravje dojk, ampak pozitivno vpliva na celotno telo. In čeprav bo pomislili, da se bomo zaradi njega (z)redili, ni tako: če dvakrat na teden pojemo dve jušni žlici arašidovega masla, bomo spodbudili hujšanje, pravijo raziskovalci.

Privoščite si ga nekajkrat na teden. FOTO: Guliver, Getty Images

Kikiriki vsebuje veliko maščob, a so te nenasičene in veljajo za zdrave.

Vsebuje zdrave maščobe

V današnjem stresnem življenju je nujno obvladovanje stresa, nivo tega niža tudi arašidovo maslo. Vsebuje rastlinski streol (beta-sitosterol), ki pomaga normalizirati nivo stresnega hormona kortizola v telesu. Vsebuje še zdrave maščobe, antioksidante, železo, magnezij, kalcij in C-vitamin, ki krepijo odpornost organizma. Če ga boste redno uživali, boste kmalu opazili pozitivne vplive na razpoloženje.

Super živilo pred športno aktivnostjo oziroma po njej FOTO: Guliver, Getty Images

Vitamin E, cink, magnezij in niacin v kikirikiju pospešujejo aktivnost možganov. Vitamin E pomaga pri izboljševanju spomina, kar je zlasti koristno pri starejših ljudeh, neka raziskava pa je pokazala, da naj bi kikirikiji oziroma arašidovo maslo pomagali tudi pri blažjih oblikah alzheimerjeve bolezni.

No, če niste ravno alergični nanje, škodili ne bodo.

Super živilo

Arašidovo maslo je super živilo pred športno aktivnostjo oziroma po njej. Maščobe in ogljikovi hidrati, ki jih vsebuje, vas bodo napolnili z energijo, da boste lahko zdržali trening. Obilje kalija, ki ima pomembno vlogo pri obnovi mišic, bo pomagalo k hitrejšemu okrevanju po treningu. Še več: pomaga lahko preprečevati bolečine in krče v mišicah med vadbo in po njej.

Še en pozitiven učinek kalija moramo navesti, pod nadzorom ima krvni tlak; niža ga, pri tem pa mu pomaga magnezij, ki ga je prav tako veliko v kikirikiju. Arašidovo maslo niža tveganje razvoja diabetesa, vsebuje nenasičene maščobe, ki uravnotežajo nivo sladkorja v krvi in vzdržujejo stabilnost inzulina. Harvardska raziskava je pokazala, da imajo ženske, ki ga vsak dan uživajo, za 21 odstotkov nižje tveganje diabetesa kot tiste, ki ga sploh ne jedo.

Niža slabi holesterol, pa še k boljšemu spancu prispeva. Triptofani, aminokisline v kikirikiju, višajo nivo melatonina (ki pospeši uspavanje) in serotonina, hormona sreče. Triptofani umirjajo, spanec pa je bolj krepčilen. Žlica arašidovega masla bo dovolj za ta učinek.