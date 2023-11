Zakaj bi morali večkrat jesti kostno juho

Kostna juha upravičeno velja za kraljico med juhami. Že od nekdaj so ljudje hoteli izkoristiti čisto vse, kaj jim je bilo na voljo in so kosti plena prelivali z vrelo vodo ter tekočino nato zaužili.

Sčasoma so odkrili, da prav ta blagodejno vpliva na njihovo zdravje, krepi kosti, zagotavlja energijo, pripomore k boljšemu spancu in ima še druge pozitivne učinke.

Danes kostna juha velja za superhrano in je dobrodošla tudi kot osnova za omake, kremne juhe, rižote in druge jedi.

Kako vse vpliva na zdravje ter počutje in kako jo pripraviti, razkriva Zadovoljna.hr.

Po želji ji med kuhanjem dodajte zelenjavo. FOTO: Fortyforks/Gettyimages

Je naravni vir kolagena

Kostna juha se pripravlja iz govejih, piščančjih, svinjskih ali ribjih kosti. Pogoj za res dobro je dolgo kuhanje, ki traja kar nekaj ur. Običajno se kosti kuhajo v družbi zelenjave, denimo korenja, kolerabe, čebule, zelene in peteršilja, lahko pa je pripravljena tudi samo iz kosti.

Dolgo kuhanje je obvezno za sproščanje kolagena, beljakovine, ki je pomembna za zdrave sklepe in za vsa mehka tkiva v telesu, s pravilno pripravljeno juho ga telo dobi veliko. Zaradi visoke vsebnosti kolagena je ta juha čarobni napitek, ki ohranja tudi zdrave zobe, lase, kožo in nohte.

Vsebuje veliko magnezija in kalcija

Ne samo, da je v njej veliko kolagena, bogata je tudi s kalcijem, magnezijem, fosforjem in aminokislinami, ki so nepogrešljivi za zdravje kosti, srca in drugih organov, delujejo protivnetno in spodbujajo celjenje ran.

Juha iz ribjih kosti vsebuje še jod, ključen mineral za zdravje ščitnice in pravilno presnovo.

Pomaga pri prehladih

Takoj, ko začutite, da se vas nekaj loteva (še bolje pa kot preventivo) pojejte krožnik kostne juhe. Zaradi v njej prisotnih snovi v hipu prinese olajšanje in pomaga pri okrevanju.

Odlična je za zdravje žensk

Zlasti ženske v postmenopavzi bi se morale večkrat krepčati s kostno juho. Minerali v njej med drugim pozitivno vplivajo na zdravje kosti in tako nižajo tveganje za osteoporozo.

Minerali v kostni juhi pozitivno vplivajo na zdravje kosti in tako nižajo tveganje za osteoporozo. FOTO: Puhimec/Gettyimages

Za dobro prebavo

Želatina, ki se med kuhanjem kosti sprošča v juho, je velika zaveznica dobre prebave.

Ob tem vsebuje še aminokislino glutamin, ta je nepogrešljiva za pravilno delovanje črevesne sluznice, kar je zlasti pomembno za osebe, ki imajo težave z vnetji prebavil.

Proti nespečnosti

Snovi v kostni juhi blagodejno vplivajo na spanec in strokovnjaki jo zato priporočajo vsem, ki jih muči nespečnost.

V njej prisotna aminokislina glicin pripomore k sproščanju. Rezultati ene od na to temo opravljene raziskave so pokazali, da uživanje glicina pred spanjem izboljšuje kvaliteto spanca pri osebah, ki imajo z njim težave.

Hkrati je študija pokazala še, da glicin izboljšuje mentalne funkcije, zlasti spomin.

Kako skuhati kostno juho?

Potrebujete:

štiri so šest kilogramov kosti po izbiri

osem litrov vode

po želji jušno zelenjavo (čebula, česen, zelena, korenje)

začimbe po okusu

dve žlici kisa

Priprava: