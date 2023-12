Če ne spimo dovolj, hrepenimo po hrani

Raziskava je pokazala, da 8 ur spanja na noč ni prav nikakršno razkošje, ampak pomemben del zdravega načina življenja. Pomanjkanje lahko resno vpliva na duševno, čustveno in fizično zdravje. Mnogi trpijo zaradi pomanjkanja spanca, a prav vsi bi se morali potruditi zanj. In kaj se zgodi, če ga začnemo postavljati na prvo mesto?

Zmanjšamo raven stresa in preprečujemo nastanek tveganja za visok krvni tlak ter holesterol.

Hitreje se bomo naučili novih stvari, denimo. Premalo spanja vpliva na to, kako dobro se lahko osredotočimo na nekaj novega, si zapomnimo nove stvari. Znanstveniki poudarjajo, da med spanjem obdelujemo nove informacije, to velja za vsa nova znanja, od učenja do športa. Če si prizadevamo za vsak dan dovolj spanca, bodo naša koncentracija, osredotočenost in sposobnost reševanja problemov optimalne. To pomeni, da bomo razmišljali bolj jasno in se hitreje odločali.

Manj stresa

Poleg tega bomo lažje nadzorovali svojo težo. Raziskava je pokazala, da med spanjem ustvarjamo hormon leptin, ki telesu sporoča, da smo siti in da ne potrebujemo hrane. Če ne počivamo, ne spimo dovolj, nastane neravnovesje in začnemo hrepeneti po hrani.

Tudi koža bo lepša. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Dovolj spanca pomeni boljše zdravje. Raziskovalci so ugotovili, da tako zmanjšamo raven stresa in preprečujemo nastanek tveganja za visok krvni tlak in visok holesterol. Po drugi strani lahko pomanjkanje spanja povzroči različne težave, povezane s srcem. Spanec je zlata vreden tudi, kadar smo bolni. Če bomo počivali, spali, bomo hitreje okrevali, denimo po prehladu, gripi. Telo si s počivanjem hitreje opomore – tako je imunski sistem najučinkovitejši v boju proti bakterijam.

Če ne počivamo, ne spimo dovolj, začnemo hrepeneti po hrani.

Boljše ravnotežje

Še en plus je: če dovolj spimo, postaneta koordinacija in ravnotežje boljša, kar preprečuje vse vrste telesnih poškodb in nesreč. Tudi v prometu: neka raziskava je pokazala, da so bili neprespani vozniki podobni pijanim. Če boste dovolj spali, boste torej tudi bolj varni na cesti.

Nočni obiski hladilnika namesto nočnega počitka? FOTO: Daria Kulkova/Getty Images

Koristi bo imela celo koža, ta je namreč zelo dober znak splošnega zdravja in tudi dobrega počutja. Je naš največji organ in je nenehno izpostavljena vremenskim vplivom, UV-svetlobi, prahu in soncu, med spanjem pa se obnavlja. Vsi vemo, da smo videti slabše po neprespani noči. Seveda lahko podočnjake zakrijemo s pudrom in ličili, toda kože zares ne moremo preslepiti.