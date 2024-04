Hrana ni samo kalorija, je informacija za naše gene

Najstnico, ki je kuhala čaje in mešala kreme iz naravnih sestavin, je pot popeljala na študij molekularne biologije in pozneje do doktorata integrativne in naravne medicine v Ameriki. A na povezanost z naravo ni pozabila, tudi danes je to pri njenem delu izjemno pomembno. V času, ko se življenjska doba podaljšuje, dr. Tina Prodnik v odgovorih svetuje, kako čim dlje ostati zdrav in vitalen. V zadnjem času beremo članke, da bo lahko v ne tako oddaljeni prihodnosti življenje dlje od stotega rojstnega dneva nekaj skorajda običajnega, a vsi bi bili radi dodali leta mladosti in ne starosti. Kakše...