Povrnite si energijo in odpornost

Znanstveniki trdijo, da je skoraj od 75 do 90 odstotkov bolezni, ki se pojavljajo v zahodnem svetu, povezanih s stresnimi mehanizmi telesa. Odgovor telesa na stres se imenuje fiziološka odpornost oz. vzdržljivost. Kadar je stres dolgotrajen, se naše telo ne more več odzivati tako hitro in lahko pride do izčrpanja zalog podpornih hranil. Temu pravimo metabolna rezerva, njeno izčrpanje pa lahko vodi do kroničnih bolezni. Naša fiziološka vzdržljivost in metabolna rezerva sta odvisni od življenjskega sloga, individualnih izkušenj in percepcije stresa, izpostavljenosti toksinom, okužbam in na koncu...