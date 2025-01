Glavobol ali migrena? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno

Ena hujših bolečin, ki lahko prizadenejo človeka, je glavobol. Če dlje vztraja v tisti najhujši obliki, lahko posameznika tako onesposobi, da ne more več normalno funkcionirati. Glavobol in migrena spadata med primarne glavobole. Če je kriv zunanji dejavnik, govorimo o sekundarnih glavobolih. Glavoboli tenzijskega tipa so najpogostejši, v večini primerov posameznika ne onesposobijo. Migrene so močan glavobol, ki ga pogosto spremljajo različni simptomi, denimo slabost, preobčutljivost za svetlobo in zvok, tudi avra. Slednja je opozorilni znak za simptome, ki jih občutite, še preden se začne m...