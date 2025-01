Česen proti gripi, prehladu in kovidu: veste, kako ga pravilno jesti?

Česen je nepogrešljiv v številnih jedeh, prav tako je to rastlina, ki med drugim pomaga pri premagovanju virusnih okužb, kot so prehlad, gripa in kovid.

V ljudski medicini slovi kot naravni antibiotik in številne raziskave so pokazale, da je velik zaveznik zdravja.

Kaj skriva v sebi?

V česnu je skoraj sto aktivnih kemičnih snovi, med njimi tudi veliko antioksidantov, spojin, ki blažijo poškodbe celic, ki nastanejo pod vplivom prostih radikalov.

Ni še povsem znano, kako natančno vse te spojine vplivajo na zdravje, vendar je jasno, da zavirajo razmnoževanje bakterij, virusov in glivic, odpirajo dihalne poti, nižajo tveganje za različne oblike raka in blažijo telesna vnetja.

Največjo vlogo pri tem ima snov alicin, da bi kar najbolje izkoristili blagodejne učinke česna, pa ga je treba pogosto in pravilno uživati.

FOTO: Amarita/Gettyimages

Kateri način je pravi?

Česen obvezno zdrobite, da spodbudite encimsko reakcijo, pri kateri nastane alicin.

Da se ta razvije, je pred zaužitjem zdrobljenega treba počakati vsaj deset minut.

Vsak dan bi morali pojesti najmanj tri stroke česna.

Najbolje je uživati surovega.

Če ga termično obdelujete, ga segrevajte največ deset minut.

FOTO: Shutterstock

Proti zadahu

Mnogi se česnu izogibajo zaradi njegovega močnega vonja in zadaha, ki ga pušča. Zanj so odgovorne snovi, ki vsebujejo žveplo.

Neprijeten zadah po česnu je premagljiv z žvečenjem peteršilja, kumine, komarčka ali zrn kave, piše zadovoljna.hr.