Dva sadeža proti slabemu zadahu

Znaki, da so jetra v stiski

Jetra – pri odraslem človeku tehtajo približno kilogram in pol – so telesni organ s številnimi nalogami. Osrednjo vlogo imajo pri presnovi hranil, oskrbujejo z nujno potrebnimi beljakovinami, ki imajo v telesu različne funkcije, proizvajajo žolč in varujejo pred strupi, saj odstranjujejo bakterije in toksine.