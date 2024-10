Če počnete to stvar, sami sebi delate veliko škode

Ljudje se prilagajamo svojim zaznavam, tudi če gledamo svet okoli sebe skozi lastne leče, ki povsem popačijo realnost, so ugotovili raziskovalci. Svet sprejemamo in dojemamo skozi skupino filtrov, ki delujejo kot nekakšna sončna očala, podnapise pa priskrbi naš notranji dialog, ki lahko podpira tudi negativen, izkrivljen pogled na stvarnost.

Negativni notranji dialog nam namreč lahko povzroči veliko čustvene škode. Toda z nekaj truda in pozornosti ga lahko umirimo.

Opazujte notranje dogajanje

Bodite pozorni na to, kaj si govorite, zapišite si to večkrat čez dan, da boste lahko prepoznali vzorce. Pred pomembno situacijo bodite pozorni na to, kaj si govorite o njej. Če se dajete v nič, je vaš notranji glas vaš saboter.

Opazujte podrobnosti - ali prevladuje dvom, kritika, primerjanje z drugimi … Je vaš notranji dialog vedno pesimističen, črnogled ali kdaj tudi konstruktiven? Ko boste analizirali stanje, boste ugotovili, ali se podpirate ali si sami mečete polena pod noge. Ker to pove, ali si ustvarjate pozitiven ali negativen svet okoli sebe, poskusite obrusiti svoje negativne robove.