»Res je, pomisliti moramo tudi na druge možnosti, med katere spadata slabokrvnost in njen pogosti vzrok, pomanjkanje železa,« pove prof. dr. Pavel Skok, dr. med., specialist internist, višji svetnik, s Klinike za interno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. »Skrben pogovor z bolnikom, klinični pregled in osnovne laboratorijske preiskave, med katerimi sta krvna slika in vrednost železa, nas lahko usmerijo v diagnostični postopek, ki bo pojasnil opisane težave. Brez železa ne moremo tvoriti hemoglobina (Hg), beljakovine v rdečih krvnih celicah, ki veže kisik in ga iz pljuč razna...