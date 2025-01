Mario Fafangel o tem, zakaj se je odločil za umik iz javnosti! Kritiziral tudi »Hojsovo uro«

Epidemiolog Mario Fafangel, ki smo ga pred leti dnevno lahko spremljali v medijih zaradi epidemije covida-19, je ob natanko peti obletnici, ko so kitajski strokovnjaki prvič izolirali genom virusa SARS-CoV-2, se je v intervjuju za MMC spomnil časov, kako smo se z epidemijo soočali v Sloveniji.

Na vprašanje novinarja, ali se je v zadnjih dveh letih načrtno odločil, da se nekoliko umakne izpred oči javnosti, je Fafangel odgovoril, da je bil umik »načrten in potreben«.

Izgubil je družinsko življenje

»Od začetka do konca pandemije covida-19 sem bil skoraj tri leta v stanju neprestane odzivnosti, na našo stroko pa je bilo veliko pritiska. Moje življenje je bilo videti tako, da sem delal od jutra do večera, nato me je čakala še pot iz Ljubljane čez mejo v Milje, tako da sem se domov vračal okoli polnoči. V takšnih situacijah plačaš velik davek, čeprav se tega sprva morda niti ne zavedaš. Moja hči je imela takrat tri leta in zamudil sem veliko trenutkov z družino, pogosto nisem vedel, kaj se dogaja doma,« se je spomnil za MMC.

Kljub vsemu je želel biti v dogajanje v povezavi s pandemijo vključen do zadnje faze. »Ko smo februarja 2023 razpustili še zadnjo posvetovalno strokovno skupino in je pandemija dokončno izzvenela, pa sem se resnično zavedel, da potrebujem malo oddiha. Ene zadeve so pač pomembnejše kot vse drugo. Če izgubiš družinsko življenje, če ne spremljaš otroka, kako raste, če nimaš nekega smisla zunaj službe, boš na koncu dneva težko dobra oseba. In če nisi dobra oseba, boš v kriznih časih, ko boš izzvan, deloval slabo.«

Spomnil se je na Hojsovo uro

Mario Fafangel se med pandemijo ni strinjal z nekaterimi ukrepi, kot je denimo omejevanje gibanja na občine in tudi prepoved gibanja po 21. uri. »Če se odločevalci pri vseh najstrožjih ukrepih skrivajo za stroko, to ni pravično. /.../ Zelo nejevoljen sem bil recimo v času, ko je veljala prepoved gibanja po 21. uri, in so se odločevalci trudili, da bi ta ukrep, ki se ga je v javnosti prijelo poimenovanje policijska ura, imenovali epidemiološka ura. V resnici se s tem ukrepom epidemiološka stroka sploh ni strinjala, kar sem takrat tudi zelo direktno povedal,« se spominja.