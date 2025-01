Trije naravni pripravki za dvig odpornosti v času, ko so vsi bolni

Ko se vnameta žrelo in grlo

Hladne zimske mesece pogosto spremljajo različna virusna obolenja kot so prehlad, gripa, covid-19, vnetje žrela in grla. Akutno in kronično vnetje žrela in grla, o katerih bomo podrobneje pisali, povzročajo podobni dejavniki, ker pa sta to dva različna organa, so znaki obolenja različni.