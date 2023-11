Bi radi živeli dlje? Lastništvo ljubljenčka podaljšuje življenje

Starostniki in ljubljenčki gredo odlično skupaj, ugotavljajo različne raziskave. Ljubljenčki namreč v njihovo življenje prinašajo številne prednosti: spodbujajo jih k vsakodnevnemu gibanju in tako pomagajo zmanjševati njihove težave z mobilnostjo, povečujejo voljo do življenja in odpravljajo občutek osamljenosti, ki je v tem življenjskem obdobju pogost pojav.

V skladu z rezultati raziskave, ki so jo opravili na univerzi v Michiganu v ZDA, starostniki po zaslugi ljubljenčkov bolj uživajo življenje (za 88 odstotkov), se počutijo bolj ljubljene (za 86 odstotkov), občutijo manj stresa (za 79 odstotkov), uvidijo dodatni življenjski smisel (za 73 odstotkov), se bolj povežejo z drugimi ljudmi (za 65 odstotkov) in so bolj fizično aktivni (za 64 odstotkov). Ljubljenčki lahko poleg tega poskrbijo za večji občutek varnosti in zaščito, hkrati pa z vedno enako rutino strukturirajo dneve. Nekatere študije so pokazale, da lastništvo ljubljenčka celo izboljšuje spomin.

Psi poskrbijo za pestrejše družabno življenje. FOTO: Peopleimages, Getty Images

Kakšen komu?

Preden se odločite za ljubljenčka, razmislite o tem, v kakšni fizični kondiciji ste. Vprašajte se tudi, ali boste lahko zanj poskrbeli dolgoročno. Tisti v dobri kondiciji bodo najverjetneje izbrali psa, bolj umirjenim pa bodo pri srcu mačke, ki jih ni treba voziti na sprehod in s katerimi je na splošno manj dela. Priljubljeni so še ribe ali ptice, medtem ko so hrčki in morski prašički manj popularni, saj je njihova življenjska doba kratka, kar za lastnika pomeni, da se bo soočal s šokom ob izgubi.

Zavedati se morate tudi, da je žival strošek, in razmisliti o tem, ali imate dovolj sredstev, da ji boste omogočali kar se da dobro oskrbo. Če boste ljubljenčka izbrali v katerem od zavetišč, boste naredili dobro delo, hkrati pa vam bodo tamkajšnji strokovnjaki pomagali izbrati žival, ki bo najprimernejša za vas.

Ribe in ptiči

Ribe so dobri ljubljenčki za starejše, saj je zanje preprosto skrbeti. Najpomembnejša je izbira dobrega akvarija in kakovostne opreme, kar je lahko kar precejšen strošek, nato pa bodo potrebovale redno hranjenje in občasno čiščenje akvarija. Med ribe, ki jih je lahko vzdrževati, spadajo siamska bojna ribica (razveseljevala vas bo s čudovitim barvnim videzom, poleg tega pa ne potrebuje zelo pogostega čiščenja akvarija), pritlikava napihovalka, zlata ribica in gupi.

Gupiji so nezahtevni akvarijski družabniki. FOTO: Slowmotiongli, Getty Images

Ptice so zelo komunikativne in so odlična alternativa psu za starostnike, ki imajo težave z mobilnostjo. Njihovo petje naj bi delovalo terapevtsko. Še posebno dobro se obnesejo kanarčki, ki jih je mogoče imeti v kletki brez izpuščanja na prostost. Dobra izbira so nimfe, ki navdušujejo s posnemanjem glasov hišnih naprav, agapornisi pa bodo zanimivi za tiste, ki potrebujejo mir in tišino, saj niso tako glasni kot druge vrste ptičev.

Starejši starejšim

Posvojitev starejšega ljubljenčka je za starejše zelo primerna, saj se jim tako ne bo treba ubadati z živahnimi mladički. Pri starejših živalih tudi ne bo presenečenj: žival bo ostala natanko takšna, kot je bila, ko ste jo posvojili, ne bo nepričakovano zelo zrasla, kar se včasih dogaja denimo pri mešancih. Tudi značaj bo ostal enak.

Starejše živali so poleg tega vajene čistoče in življenja s človekom, zato se vam ne bo treba ubadati z učenjem. Starejši psi vedo, da ne smejo gristi čevljev ali cufati preproge, večina jih pozna nekaj osnovnih ukazov, kot sta stoj in sedi. Konec koncev, starejše živali ne potrebujejo več toliko gibanja in bolj uživajo v poležavanju in crkljanju.