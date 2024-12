Zvezdni žarek iz Kitajske

Kitajska skupina Geely je v Evropi že dolgo tako ali drugače znana. Seveda smo zanjo pred leti najprej slišali kot za lastnika avtomobilskega dela znamke Volvo, na stari celini se poskuša uveljaviti tudi z modeli znamke Lynk & Co, ne nazadnje so tu še avtomobili, ki nosijo ime Geely. Tokratna novost je model geely starray.

Atraktivna podoba

Starray je po svoji zasnovi športni terenec, ki v dolžino meri nekaj manj kot 4,7 metra. Nekako se zdi vsaj v modelski ponudbi znamke kot malce večji naslednik modela atlas pro, s katerim je Geely prišel na tukajšnji trg in ustvaril nekaj uvodne prodaje. Toda starray se zdi le drugačen avtomobil; pripravljen je na osnovi CMA skupine Geely, s katere sta tudi volvo XC 40 in lynk & Co 01.

Prihodnje leto z vsemi modeli računajo na tisoč kupcev.

Njegova podoba je kar atraktivna, več je zašiljenih linij, spredaj izstopajo tanke luči. Na motornem pokrovu je logotip znamke, zadaj napis njenega imena, spodaj desno še modela. V notranjosti je to dokaj prostoren in udoben avtomobil, tako spredaj kot zadaj in v prtljažniku. Voznikovo okolje prinaša dva zaslona, vzdolžnega za volanom in pokončnega na sredini, ki ga upravljamo na dotik. Sredinski del med sedežema zaznamuje priročna ročica samodejnega menjalnika, pred njo je prostor za polnjenje pametnega telefona.

Pri nas le na bencin

Geely starray se doma sicer imenuje boyue L, prvič so ga predstavili leta 2022. Pri nas je na voljo le z 1,5-litrskim turbo bencinskim trivaljnikom z močjo 128 kW in navorom 290 Nm. Že precej pred časom so ga razvili skupaj z Volvom in se v različnih izvedbah pojavlja še v kakšnem modelu iz Geelyjeve skupine.

Notranjost je precej digitalizirana, je pa dobro izvedena.

Za prenos na sprednji kolesi vselej skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Pogon vsaj na prvi vtis deluje solidno, bo pa treba videti, kolikšna je poraba na daljši vožnji, saj ta pogon v nekaterih drugih modelih ni bil najbolj varčen. Čez nekaj mesecev bo pri nas na voljo tudi 2-litrski bencinski motor in z njim štirikolesni pogon.

128 kW moči in 290 Nm navora razvije 1,5-litrski turbo bencinski trivaljnik.

Geelyjev slovenski zastopnik načrtuje, da bo za model starray, katerega cena je 33 tisoč evrov, našel 20 kupcev na mesec. Letos je znamka Geely v Sloveniji po uradni statistiki do konca novembra prodala 375 avtomobilov, med kitajskimi tekmeci je bil pred njo le MG z nekaj sto več primerki. Daleč največ so pri Geelyju prodali manjšega modela coolray. Prihodnje leto bo na naš trg pripeljal tudi povsem električni model galaxy E5, v drugem delu leta še suv galaxy starship. Takrat z vsemi modeli skupaj računajo na tisoč strank.