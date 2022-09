Znanstveniki zbegani: v Tasmaniji nasedlo 14 kitov

Nasedli kiti so nadvse tragičen, a žal pogost pojav v Tasmaniji: nedavno so odkrili 14 novih kadavrov kitov glavačev, kot za zdaj kaže, so bili vsi mladi samci.

Morda so naleteli na težave, s katerimi se niso znali spopasti, ugibajo biologi, znanost pa še vedno ni zanesljivo potrdila vzrokov za množična nasedanja, zanimivo je tudi, da žalostni prizori na tasmanskem severozahodnem otoku King Island nikogar ne presenečajo. Kiti glavači se praviloma zadržujejo daleč od obale, tokratna jata pa je morda izgubila orientacijo in nesrečno zašla; morda je sledila bolnemu kitu, morda so bežali pred neznano nevarnostjo in zmedeno zaplavali v plitvino.

380 mrkih pliskavk je poginilo pred dvema letoma.

Predstavniki te ranljive vrste lahko zrastejo do 18 metrov in dosežejo težo 45 ton. Strokovnjaki zdaj ugotavljajo vzrok njihove nesreče in s posnetki iz zraka preverjajo, ali se obali morda bliža še katera jata oziroma ali je v težavah še več kitov. Pred dvema letoma je ravno tako v Tasmaniji nasedlo več kot 380 kitov, mrkih pliskavk, domnevajo, da so bili morda krivi premočni tokovi.

Zaradi težko dostopnega terena bodo kadavre pustili na obali, ljudi pa opozarjajo, naj se jim ne približujejo in se izognejo morebitnim poškodbam ob plimovanju ali pa okužbi z morebitno boleznijo.