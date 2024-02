Znanstveniki v šoku: To je najbolj nasilen kraj v vesolju (VIDEO)

Astronomi so odkrili kvazar, ki je 500 bilijonov svetlejši od sonca in pravijo, da je to morda »najsvetlejši in najbolj nasilen« kraj v vesolju. Ogromna črna luknja, ki ga napaja, naj bi bila med 17 in 19 milijard-krat večja od mase sonca in raste z najhitrejšo hitrostjo doslej.

Kvazarji so svetla jedra 'aktivnih galaksij' - tistih, ki imajo supermasivne črne luknje in ki porabljajo ogromne količine snovi. Rekordni kvazar, ki ga je odkrila ekipa pod vodstvom Avstralije, pogoltne enako količino sonca na dan, saj vase potegne ogromne količine plina. Vrteči se plinski disk okoli njegove črne luknje primerjajo s kozmičnim orkanom – za katerega strokovnjaki pravijo, da oddaja toliko energije, da je več kot 500 trilijonov krat bolj svetlejši kot sonce. »Ta kvazar je najbolj nasilen kraj, kar jih poznamo v vesolju,« je povedal glavni avtor Christian Wolf z avstralske nacionalne univerze.

Ko so ga prvič opazili leta 1980, so mislili, da gre za zvezdo, vendar so ga lani po opazovanjih v avstralski in čilski puščavi Atacama prerazvrstili med kvazarje.

Kvázar je astronomsko telo, ki je izredno močno in oddaljeno aktivno galaktično jedro.

​Skrival se je

Astronomi zdaj menijo, da zaužije enako kot 370 sonc na leto, približno eno na dan, zaradi česar je najhitreje rastoča črna luknja doslej, glede na Evropski južni observatorij (ESA). Kvazar je znan kot J0529-4351 in je oddaljen 12 milijard svetlobnih let (svetlobno leto je 5,8 bilijona milj). »Vznemirljivo pri tem kvazarju je, da se je skrival na očeh in je bil prej napačno razvrščen kot zvezda,« je dejala astrofizičarka z univerze Yale Priyamvada Natarajan, ki ni bila vključena v študijo.

Raziskava je objavljena v reviji Nature Astronomy, poroča news.sky.com.