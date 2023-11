Bitja z drugih planetov niso nujno iz mesa in krvi

Vesolje, še zlasti življenje na drugih planetih, že dolgo buri človeško domišljijo. Pogosto se pojavijo pričevanja ljudi z različnih koncev sveta, ki so na nebu videli nenavadne premete ali luči, najdejo se tudi takšni, ki so že uzrli bitja z drugih planetov, truplo enega od njih naj bi že desetletja skrivali v vojaškem oporišču ZDA v Roswellu.

Tudi mnogi znanstveniki se strinjajo, da v vesolju zagotovo nismo sami, da nekje obstaja planet s pogoji, primernimi za razvoj življenja, a ne nujno takšnega, kot ga poznamo na Zemlji; najpogostejše mnenje je, da gre za mikroorganizme ali druga preprosta bitja, obstajajo pa tudi znanstveniki, prepričani, da nekje tam zunaj živijo bitja, veliko bolj razvita od nas. In da morda niso iz mesa in krvi, ampak so to stopnjo razvoja že pustila za seboj, zdaj pa obstajajo v obliki umetne inteligence, naprav in podobnega. V tem primeru bi lahko bivali tudi na planetih, kjer so razmere za življenje povsem drugačne.

Morda ne potrebujejo kisika in vode in jim je ljubši breztežnostni prostor. FOTO: Dottedhippo, Getty Images

Niso iz mesa in krvi

Računalniki in roboti namreč ne potrebujejo kisika niti vode ali atmosfere. Morda jim veliko bolj ustreza breztežnostno okolje, v katerem bi lahko izdelovali veliko večje in težje naprave. Če bitja na drugih planetih niso podobna nam in drugim živim bitjem na Zemlji, pa tudi nimajo omejene življenjske dobe oziroma je ta veliko daljša, zato bi lahko stoletja in še dlje potovali po vesolju, nanje pa ne bi vplivali veliki pospeški ...

Če so torej neznani predmeti, ki jih ljudje videvajo na nebu, res zunajzemeljskega izvora, tisti, ki jih upravljajo, skoraj zagotovo niso iz mesa in krvi, pravi britanski astronom Martin Rees, ki dodaja, da bi morali to možnost upoštevati tudi strokovnjaki, ki sodelujejo pri programu Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence oziroma po naše Iskanje zunajzemeljske inteligence). Ti z močnimi radioteleskopi poslušajo zvoke iz vesolja in iščejo tiste, ki bi jih lahko oddajala živa bitja ali naprave, ki bi jih inteligentna bitja izdelala.

Morda nam nekdo tam zunaj že leta, desetletja … pošilja signale, a jih naš preprosti um ne prepozna kot sporočila.

»Program Seti je osredotočen na radijske signale, ker je to nekaj, kar poznamo, ker vemo, kaj jih lahko oddaja. Ni pa nujno, da bitja tam zunaj uporabljajo naprave, ki oddajajo radijske signale, zato bi morali biti pozorni na vse možne signale vseh možnih valovnih dolžin, tudi optične in rentgenske. Morda nam nekdo tam zunaj že leta, desetletja … pošilja signale, a jih naš preprosti um ne prepozna kot sporočila,« še pravi Rees, ki je prepričan, da bi morali biti astronomi in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preučevanjem vesolja in iskanjem življenja na drugih planetih, predvsem pripravljeni na presenečenja, »biti odprti za vse možnosti, tudi tiste, ki se nam morda zdijo neverjetne ali nemogoče«, drugače lahko hitro spregledajo kaj zelo pomembnega.