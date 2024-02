Umrli bi po nekaj sekundah

KO SE ASTRONAVTI podajo iz varnega zavetja vesoljske postaje ali plovila, si morajo obvezno nadeti posebno obleko, ki je pravzaprav vesoljsko plovilo za eno osebo, kot obleko opisujejo pri ameriški vesoljski agenciji Nasa. Preprečuje, da bi astronavtu postalo prevroče ali prehladno, dovaja mu kisik, ga ščiti pred malimi, a nevarnimi kosi vesoljskih smeti, ki lahko priletijo z vseh smeri, ter vzdržuje primeren zračni tlak, brez katerega človeški organi v vesolju ne bi delovali.

Vesoljske obleke astronavte ščitijo tudi pred delci vesoljskih smeti, ki letijo iz vseh smeri. FOTO: Roscosmos Via Reuters

Kaj pa bi se zgodilo, če bi se človek v prostranstva vesolja podal brez nje? Nekaj grozljivih posledic je pred leti na lastni koži občutil Nasin vesoljski inženir Jim LeBlanc, ko je v posebni vakuumski komori testiral vesoljsko oblačilo. Zaradi tehnične napake v obleki nenadoma ni bilo več ustreznega zračnega tlaka in Jim se spominja, da mu je slina na jeziku začela brbotati, kot bi zavrela, le nekaj trenutkov pozneje je izgubil zavest. Na njegovo veliko srečo se je to zgodilo na Zemlji in še pravi čas so ga potegnili iz komore.

Zaradi visokega zračnega tlaka, ki ga naša telesa niso vajena, bi nam počila pljuča, kri v žilah pa bi zavrela.

Pri Nasi pa so zdaj pripravili posebno simulacijo, da bi nadobudnim astronavtom ter vsem, ki jih vesolje in delo v njem zanima, predstavili nevarnosti tega vse prej kot prijetnega okolja. Če bi nad Zemljino površino med vesoljskim sprehodom prišlo do napake na vesoljskem oblačilu, bi v človeškem telesu zavrela kri, v plin pa bi se spremenila tudi vsa voda v njem in v naslednjih petih sekundah bi začela hlapeti skozi pore, površino očesnih zrkel, iz ust … Zaradi visokega zračnega tlaka, ki ga naša telesa niso vajena, bi se nato razširili vsi plini v telesu, zaradi česar bi se napihnili kot balon, počila bi nam pljuča, kri v žilah pa bi zavrela. Ker v srce ne bi mogla dovajati kisika, bi se ta najpomembnejši organ v telesu upočasnil in počasi povsem ustavil, oseba pa bi umrla. Dobra novica, če lahko temu tako rečemo, je, da se ničesar od naštetega ne bi zavedali, saj bi že po nekaj sekundah v takšnem okolju brez ustrezne zaščite izgubili zavest.