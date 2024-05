Pero prodali za 26.000 evrov

NA DRAŽBI so za neverjetnih 26.000 evrov prodali pero izumrle ptice hoje, znane tudi kot novozelandska žolna (Heteralocha acutirostris). Ptico so nazadnje opazili v začetku prejšnjega stoletja, tisti, ki so se dokopali do njenega peresa, ko je žival še obstajala, pa lahko postanejo pravi bogataši. V preteklosti so se njena peresa prodajala za slabih 5000 evrov, ker postajajo vedno bolj redka, pa gredo cene v nebo. Tokrat je bila izklicna cena 1500 evrov in nihče v dražbeni hiši, ki je pero ponujala, ni niti v sanjah pričakoval, da bo doseglo ceno, ki jo je. Omenjeno pero je tako postalo tudi najdražje pero katere koli živali, ki so ga kdaj prodali. »To redko hojino pero je čudovit primer naravne zgodovine, ki nas opominja na to, kako krhek je naš ekosistem,« je ob tem dejala Leah Morris iz novozelandske dražbene hiše Webb.

Le poveljniki so lahko perje hoje nosili ves čas. FOTO: Knjižnica Alexander Turnbull/wikimedia commons

Ravno priljubljenost hoj je bil razlog, da so ti ptiči tudi izumrli. Za Maore je bilo denimo perje statusni simbol, več ko ga je posameznik imel, višji je bil njegov družbeni položaj. Še posebno cenjena so bila repna peresa hoje, ki so večinoma rjava, njihova konica pa je snežno bela. Iz njih so izdelovali naglavno okrasje za posebne priložnosti, ki so ga smeli nositi le najpomembnejši člani plemen, poveljniki so bili tudi edini, ki so lahko ves čas hodili naokrog s peresom hoje, zataknjenim za uho.

Izklicna cena je bila 1500 evrov.

Pogosto so jih tisti, ki so se dokopali do teh ptičev, menjavali za druge vredne predmete, kot darilo pa so simbolizirala prijateljstvo in spoštovanje. Ko so na Novo Zelandijo pripotovali Evropejci, so hitro tudi oni začeli na hoje in njihovo perje gledati kot na simbol prestiža, z njimi so okraševali domove in iz njih izdelovali modne dodatke. Predvsem v 19. stoletju so jih domorodci in prišleki iz Evrope pobili na stotine, njihovo perje pa prodali zbirateljem ali trgovcem z modnim blagom, dokler živali niso povsem iztrebili.