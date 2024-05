Hrvati šokirani: poglejte, kaj je nekdo našel v konzervi fižola (FOTO)

Hrvaška facebook stran Halo, inspektore, ki jo upravlja združenje za varstvo potrošnikov ECIP, poroča o presenetljivi najdbi v eni izmed konzerv fižola. Kupec je v njej našel polovico podgane. Po poročanju omenjene facebook strani ima potrošnik priče, ki lahko potrdijo to najdbo. V primeru obtožb, da kvari poslovni ugled, ima tudi zaščito s strani omenjenega združenja ter odvetnikov, ki bodo zanj delovali pro bono.

Konzervo fižola, v kateri naj bi bila najdena žival, pod svojo blagovno znamko K Plus trži hrvaški trgovski velikan Konzum. Proizvajalec tega fižola pa je italijansko podjetje Fiamma Vesuviana. Konzerva z neželenim gostom ima LOT številko LM 261 in rok uporabe 17. 9. 2026.

Združenje za varstvo potrošnikov ECIP dodaja, da Konzum umika serijo konzerv fižola, v kateri je bila najdena podgana.

V ECIP so se v zvezi s to najdbo obrnili na Konzum, kjer so jim odgovorili. »Žal nam je za situacijo, ki se je zgodila naši stranki. Po pritožbi kupca smo v sodelovanju s proizvajalcem in vsemi pristojnimi institucijami izvedli vse potrebne ukrepe v skladu z internim postopkom. Obvestili smo proizvajalca in prosili za izjavo. Čeprav trenutno nimamo vseh potrebnih informacij, smo v stiku s proizvajalcem in smo preventivno in z namenom zaščite kupcev na lastno pobudo umaknili omenjeno serijo izdelkov iz prodaje.«

S tem, ko so izdelke umaknili iz prodaje, so ostalim kupcem verjetno prihranili neprijetno presenečenje, glede na to, da je bila v omenjeni konzervi samo ena polovica podgane. Morda je v neki drugi druga. Ni pa nujno.