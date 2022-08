Znanstveniki: Svetu grozi katastrofa zaradi »zombi ledu«, napoved je šokantna

Glede na študijo, objavljeno v ponedeljek, bo hitro taleča se ledena plošča na Grenlandiji sčasoma dvignila morsko gladino za vsaj 27 centimetrov, kar je kar dvakrat več od predhodnih napovedi.

Kaj je zombi led?

To je led, ki je obsojen na propad, čeprav je še vedno pritrjen na debelejše ledene površine, vendar ga matični ledenik, ki ima vsako leto manj snega, ne obnavlja več. Brez obnavljanja se ta led tali in dvig morske gladine je neizogiben, meni soavtor študije William Colgan, glaciolog na raziskovalnem inštitutu Geological Survey of Denmark and Greenland. »To je mrtev led. Samo stopil se bo in izginil z ledene plošče.« Vodilni avtor študije Jason Box, prav tako glaciolog pri na danskem inštitutu, je dejal, »da je led že z eno nogo v grobu«.

Študija, objavljena v reviji Nature Climate Change, celo trdi, da bi se lahko morska gladina dvignila za neverjetnih 78 centimetrov, medtem ko je lanskoletno poročilo Medvladnega foruma za podnebne spremembe napovedalo dvig v razponu od 6 do 13 centimetrov do leta 2100.

Kaj je najboljši in kaj najbolj črni scenarij?

Znanstveniki so za študijo opazovali led v ravnovesju. V popolnem ravnovesju snežne padavine v gorah Grenlandije zapolnijo in odebelijo stranice ledenika ter uravnotežijo to, kar se stopi na robovih. Toda v zadnjih nekaj desetletjih je bilo manj dopolnjevanja in več taljenja, kar je povzročilo neravnovesje. Avtorji študije so preučili razmerje med količino dodanega in izgubljenega snega in izračunali, da se bo 3,3 % skupne količine ledu na Grenlandiji stopilo ne glede na to, ali bo svet zmanjšal onesnaževanje.

Raziskovalci so zapisali, da sicer ne morejo oceniti časa taljenja, vendar so v zadnjem stavku omenili, da bi se lahko ves 'zombi led' stopil še v tem stoletju ali vsaj do leta 2150. Dodali so še, da je teh 27 centimetrov dejansko še najboljši scenarij. Leto 2012 je bilo leto velikega taljenja, ko je bilo ravnotežje med dodajanjem in odvzemanjem ledu najbolj neuravnoteženo. Če bo Zemlja imela več let, kot je leto 2012, bi lahko taljenje Grenlandije povzročilo dvig morske gladine za 78 centimetrov.