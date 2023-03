Znanstveniki na Antarktiki jedo gosja jetra (FOTO)

Vsak dober delodajalec ve, da sta dobra malica in kosilo pomembna dejavnika delovne učinkovitosti. Da je obrok hrane kakovosten, pa je še toliko bolj izjemnega pomena pri poklicih, kjer delo poteka v ekstremnih razmerah, denimo na raziskovalni postaji v najbolj mrzlem koncu sveta.

Princesa Elizabeta, kot se znanstvena postaja imenuje, leži na Antarktiki v regiji Queen Maud Land, temperature pa se tam gibljejo okoli –50 stopinj Celzija in veter piha tudi do 249 kilometrov na uro. Da okoli 30 znanstvenikov ni lačnih v teh skrajnih razmerah, skrbi belgijski kuharski mojster Thomas Duconseille. Eden od izzivov, s katerimi se sooča, je shranjevanje svežega sadja, ki mora biti v hladilniku zato, da se ogreje, in ne ohladi. V izjemnem mrazu na poseben način skladiščijo tudi jajca – v petlitrskih kontejnerjih se ločeno shranjuje rumenjak in beljak.

Sveža hrana je luksuz.

Rad jim pripravim hrano za dušo, kot recimo fondi ali raclette.

Praznični meni

Kuhar znanstvenikom, od 20 do 50 jih je navadno na postaji, najraje pripravlja nasitno, prijetno pomirjujočo hrano, da jim je nekoliko lažje delati v skrajnih vremenskih razmerah. »Rad jim pripravim hrano za dušo, kot recimo fondi ali raclette,« razkriva kuhar in dodaja, da so znanstveniki teh dobrot v enem obroku deležni v velikih količinah. Sicer pa Duconseille tudi peče kruh in brioše in se na splošno trudi, da na postaji jedo kar se da raznovrstno hrano. Tako se crkljajo z različnimi juhami, mesnimi jedmi in solatami, poskrbljeno pa je tudi za vegane in vegetarijance. Znanstvenike razveseli tudi s picami in francoskimi pitami quiche.

Takole je videti shramba postojanke v najhladnejšem delu sveta.

Poseben meni imajo za božič in novo leto, ko se sladkajo s francosko specialiteto iz gosjih jeter, polnjenim puranom in ledenimi nugati. Ker je ekipa velika, on pa en sam, mu znanstveniki priskočijo na pomoč pri pripravljanju hrane, menda tudi pri lupljenju krompirja. Duconseille vihti kuhalnico na znanstveni postaji že od leta 2009, delo pa poteka od novembra do februarja, ko sonce v teh koncih zaide le za približno tri ure.