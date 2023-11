Zmešnjava s popisom prebivalstva: poglejte, kaj se dogaja v Črni gori

V Črni gori bi danes morali začeti popis prebivalstva, a so ga že drugič preložili, tokrat na nedeljo. Popis prebivalstva je v Črni gori že več tednov žgoča politična tema. Prosrbske stranke spodbujajo tamkajšnje prebivalce, naj se opredelijo za Srbe, pri tem jih podpirata tudi Beograd in Srbska pravoslavna cerkev.

Črnogorski premier Milojko Spajić je v sredo sporočil, da so popis prebivalstva, ki bi ga morali začeti danes, prestavili na nedeljo, poročajo črnogorski mediji. Potekal bo do 18. decembra.

Po prvotnih načrtih bi se moral popis začeti že v začetku novembra, a ga je Spajićeva vlada, ki jo je črnogorski parlament potrdil konec oktobra, preložila že na svoji prvi seji. Za to se je odločila zaradi groženj dela opozicije na čelu z največjo opozicijsko stranko, Demokratsko stranko socialistov (DPS), da ga bodo bojkotirali.

Vlada je nato z opozicijo in predstavniki manjšin sklenila dogovor, ki predvideva širitev popisnih komisij, nadzor nad vnosom zbranih podatkov, razvoj programske opreme za njihovo preverjanje ter prepoved strankam, da izvajajo popisno kampanjo.

Direktor črnogorske uprave za statistiko (Monstat) Miroslav Pejović je v sredo po poročanju podgoriških Vijesti sporočil, da so izpolnjeni vsi pogoji o nadzoru iz sporazuma in da ni nobenega razloga več, da ga ne izvedejo.

Đukanović zahteval, da se popis prestavi za pol leta

Prosrbske politične stranke so sicer vztrajale pri izvedbi popisa že v novembru, del opozicije ter predstavniki Bošnjakov, Hrvatov, Romov in Albancev pa so pozvali vlado, naj ga zaradi nestabilnih političnih razmer za krajši čas preloži.

DPS, stranka, ki je Črni gori vladala med letoma 1991 in 2020 in jo je do letos vodil dolgoletni črnogorski predsednik Milo Đukanović, je sredi oktobra medtem zahtevala, naj popis prestavijo za pol leta.

Politični predstavniki Srbov, ki so poleg Črnogorcev najštevilnejši narod v državi, so v luči popisa vodili agresivno kampanjo, v kateri so državljane spodbujali, naj se opredelijo kot Srbi.

K temu je vernike pozval tudi patriarh Srbske pravoslavne cerkve (SPC) Porfirije, pomembnost popisa je izpostavil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je minuli mesec ocenil, da v Črni gori živi precejšnje število Srbov.

Novi predsednik DPS Danijel Živković je po pozivih patriarha Porfirija ocenil, da je cilj popisa etnični inženiring. Đukanović pa je minuli mesec dejal, da želijo ideologi velike Srbije posrbiti Črno goro, s čimer se utira pot za rušenje črnogorske neodvisnosti.

Število Črnogorcev in Srbov se je po popisih prebivalstva skozi desetletja močno spreminjalo

Med zadnjim popisom prebivalstva leta 2011 se je za Črnogorce opredelilo okoli 45 odstotkov prebivalcev, za Srbe pa 29 odstotkov. Preostali so se opredelili za Bošnjake, Albance, Muslimane, Rome in Hrvate ali pa se niso izjasnili.

Po popisu prebivalstva iz leta 1948 je v Črni gori živelo skoraj 91 odstotkov Črnogorcev in manj kot dva odstotka Srbov. Leta 1991 se je za Črnogorce opredelilo 62 odstotkov prebivalcev, za Srbe pa dobrih devet odstotkov, medtem ko se jih je leta 2003 za Srbe opredelilo 32 odstotkov, za Črnogorce pa 43 odstotkov.