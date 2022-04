Zlovešče grožnje iz Moskve: Če storite to, bomo razporedili jedrsko orožje

V minulih dneh so bile vse bolj glasne govorice o možnosti vstopa Finske in Švedske v Nato, kar postaja vse bolj mogoča posledica ruske invazije na Ukrajino. Nekdanji predsednik Rusije in član Vanostnega sveta Rusije Dmitri Medvedev je dopoldan posvaril, da če bo do tega prišlo, »bodo posledice«.

»V tem primeru ne bo več mogoče reči za status Baltika, da je regija brez jedrskega orožja - treba je vrniti na ravnotežje. Do danes Rusija ni ukrepala na takšen način in tega niti ni načrtovala,« je rekel Medvedev.

Švedski in Finsko bi v tem primeru razglasili za nasprotnike

»Čeprav vstop Švedske in Finske v Nato za Rusijo ne bi predstavljajo velikih sprememb, bi Moskva ti dve državi imela za nasprotnici in bi morali ukrepati v regiji,« je dejal Medvedev.

Prva reakcija z Baltika: Zveni nenavadno

Ingrida Simonite, premierka Litve je komentirala najnovejše svarilo Medvedeva. »To, da nam Rusija grozi, ni nič novega. Kalinjingrad (ruska enklava na Baltiku) je izjemno militarizirano območje in je kot takšno že leta in se tudi nahaja v baltski regiji«.

»Verjamem, da bi vstop teh dveh držav v Severnoatlantsko zvezo dodatno ojačal Nato in tudi stopnjo varnosti v teh državah. Menim, da bosta baltski državi pozdravili to odločitev, ko bo najavljena,« je povedala.

»Nova grožnja Rusije se sliši precej nenavadne glede na to, da vemo, da so imeli Rusi jedrsko orožje 100 kilometrov od meje z Litvo že pred ukrajinsko krizo. Rusi imajo jedrsko orožje v Kaliningradu že dolgo. Mednarodna skupnost in vse države v regiji se popolnoma zavedajo, da jo Rusi uporabljajo kot grožnjo,« je dejal obrambni minister Litve Arvidas Anusauskas.