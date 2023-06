Zloglasni Unabomber umrl v zaporu

V letih od 1978 do 1995 je sejal strah po Ameriki z bombnimi napadi na univerze in sedeže letalskih družb. Na Harvardu izobraženi profesor matematike Ted Kaczynski, bolj znan kot Unabomber, je v soboto umrl v svoji celici v zveznem zaporu v Severni Karolini, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Star je bil 81 let. Po poročanju tujih medijev naj bi si sodil sam.

Kaczynski je v 17 letih izvedel 16 bombnih napadov. Pakete z bombami je pošiljal po pošti. Njegov načrt je bil bombardirati univerze in letališča, namen pa, da bi zaustavil razvoj tehnologije, ki po njegovem človeštvu prinaša samo pogubo. V njegovih napadih so umrli trije ljudje, 23 je bilo ranjenih, strah pa je zasejal v srca in glave številnih Američanov. Ujeli so ga šele, ko je v časopisih Washington Post in New York Times objavil manifest Industrijska družba in njena prihodnost.

Trpel za paranoidno shizofrenijo

V pisanju sta Teda prepoznala njegov brat David in Davidova žena Linda Patrik in pomagala FBI, da ga je aprila 1996 našel. Ted je prebival v koči, ki si jo je zgradil v gozdu v severni Montani. Po aretaciji je dve desetletji preživel v zaporu Supermax v Koloradu, nato pa so ga preselili v medicinsko enoto v severni Karolini. Sam je vedno trdil, da je duševno zdrav – Kaczynski se je izobraževal na Harvardu, pri 16 letih so mu izmerili inteligenčni količnik 167 –, psihiatri, ki so ga pregledali po aretaciji, pa so ugotovili, da trpi za paranoidno shizofrenijo.

Kot so v soboto sporočili iz ameriškega zveznega urada za zapore, so 81-letnega zapornika ponoči našli nezavestnega v celici. Po poskusu oživljanja so ga odpeljali v zaporniško bolnišnico v Butnerju, tam pa so potrdili, da je umrl, vzroka smrti niso sporočili.