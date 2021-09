Življenjska zgodba skrivnostne Daniele s Krka vas bo pustila odprtih ust

Veliko prahu je dvignila zgodba o skrivnostni ženski, ki so jo okrvavljeno našli na Krku pred desetimi dnevi. Šele so se članki o njej pojavili tudi v številnih evropskih medijih, so jo začeli ljudje prepoznavati. Hrvaški portal 24sata je ugotovil, da gre za Slovakinjo Danielo P., ki je dlje časa živela tudi v Združenih državah Amerike. Da najdena ženska tekoče govori angleško, je kmalu sporočila tudi hrvaška policija.Omenjeni hrvaški medij pa se je dokopal tudi do številnih informacij o Danielini življenjski zgodbi. Rodila se je v Trenčinu na Slovaškem. Z 19 leti je odšla v Ameriko, kjer je začela ustvarjati nakit. Zgodbo o uspehu njihove rojakinje je objavil slovaški portal leta 2008.»Želela sem iti v Avstralijo ali na Novo Zelandijo, to je bila moja smer. Oseba, ki mi je pomagala pri vizumu, me je v zadnjem hipu prepričala o nasprotnem. V ZDA nisem poznala nikogar. Družine o odhodu nisem obvestila do zadnjega,« je takrat v intervjuju dejala Daniela, ki je seboj povabila tudi sestro in prijatelje, a ni nihče želel oditi z njo.Pot jo je pripeljala v Los Angeles. Prvi trije meseci so bili težki, saj je morala poiskati nastanitev in se naučiti novega jezika. Najprej je bila varuška, nato pa gospodinjska pomočnica. Po enem letu je začela delati v nepremičninski agenciji, nato se je odločila za študij oblikovanja.Specializirala se je za izdelavo nakita iz zlata, dragih kamnov in biserov. Prijatelj jo je povezal z ljudmi iz filmske industrije. Začela je izdelovati nakit, ki so ga uporabljali v filmih in serijah. Njene izdelke so nosili številni znani igralci, kot so zvezdniki iz serije Prijatelji,in drugi.Daniela se je na Slovaško vrnila po ločitvi leta 2000. Tudi doma je začela posel z izdelavo nakita in bila pri tem zelo uspešna.