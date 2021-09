Nina prepoznala žensko s Krka: To je Daniela, delali sva skupaj (FOTO)

Nina trdi, da sta se dobro poznali. FOTO: Instagram

Skrivnostna zgodba o ženski, ki so jo poškodovano našli na Krku, a se ta ne spomni ničesar, dobiva nove razsežnosti. Kljub številnim objavam v vseh evropskih medijih je en teden ni nihče prepoznal, zdaj pa se je na hrvaške novinarje obrnilo več ljudi, ki naj bi žensko poznali.Uredništvu 24sata sta se oglasili ženski, Čehinja in Slovakinja, ki trdita, da je ženska na fotografiji. iz Slovaške. Portal Total Croatira News pa poroča, da je žensko prepoznalaiz Los Angelesa. Tudi ona trdi, da gre za Danielo, s katero sta se dobro poznali in skupaj delali, a se nista videli od leta 2015. Takrat naj bi Slovakinja zapustila ZDA in odšla na Irsko.Nina trdi, da jo je ameriško podjetje takrat najelo prek neprofitne organizacije, ki ljudem pomaga pri prehodu iz brezdomstva. Daniela naj bi bila pogosto v zavetiščih. »Daniela nam je povedala, da želi na Irsko, kjer ima dobre prijatelje, in da bi lahko ostala tam z njimi,« je dejala Smidtova in dodala, da je Slovakinja kmalu svojo željo tudi uresničila.