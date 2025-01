Zgodovinska poteza: Biden pred odhodom pomilostil 2500 obsojencev

Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je danes pomilostil 2500 obsojencev, ki so večinoma zagrešili nenasilna kazniva dejanja, povezana z mamili, poročajo ameriški mediji. S tem se je uvrstil v zgodovino kot predsednik z največjim številom pomilostitev.

V sporočilu za javnost je Biden pojasnil, da je pomilostil osebe, obsojene na nenavadno visoke zaporne kazni, ki da jim po sedanji zakonodaji in sodnih praksah več ne bi bile izrečene.

Biden se je v izjavi osredotočil na posameznike, ki so bili obsojeni na dolge kazni na podlagi neupravičenih razlik v obravnavi različnih vrst uživanja kokaina, kar je posebej prizadelo skupnosti temnopoltih Američanov. Ravno Biden je namreč v 80. letih prejšnjega stoletja kot senator podprl ostrejše kazni, ki so zaradi omenjenih razlikovanj privedle do številnih obsodb temnopoltih uživalcev drog.

Presegel vse predhodnike

»To dejanje je pomemben korak k popravi zgodovinskih krivic in odpravi razlik. S tem sem zdaj izdal več pomilostitev in znižanj kazni kot katerikoli predsednik v zgodovini ZDA,« je še dodal Biden in napovedal, da lahko do ponedeljka, ko bo zapustil položaj, izda še več pomilostitev.

Ameriška ustava predsednika pooblašča, da lahko izreče pomilostitev komurkoli, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje po zvezni zakonodaji. Predsedniki to pravico po navadi uveljavljajo po tem, ko zaradi tega več ne morejo imeti politične škode - po porazu na volitvah ali ob izteku drugega mandata.

Biden je lani odmevno pomilostil svojega sina Hunterja Bidna, čeprav je pred volitvami zagotavljal, da tega ne bo storil.