Zgodilo se bo prvič v zgodovini: Nasa bo poskušala asteroid zadeti s sondo

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo v noči na torek poskušala s sondo Dart (Double Asteroid Redirection Test) zadeti asteroid Dimorfos in s trkom spremeniti njegovo tirnico.

V našem Osončju kroži več kot milijon znanih asteroidov. Med njimi je podskupina potencialno nevarnih asteroidov, ki so dovolj veliki, da bi lahko ob trku z Zemljo povzročili veliko škodo. Znanih je več tisoč takšnih vesoljskih teles. Strokovnjaki za tako imenovano obrambo pred asteroidi že leta razmišljajo, kako bi se obvarovali pred mogočim trkom z asteroidom, ki bi prišel Zemlji na pot. Ena od zamisli je, da bi s trkom sonde poskušali spremeniti pot asteroida. In s projektom Dart poskušajo zdaj preveriti, ali je tak način preusmeritve sploh mogoč in učinkovit.

S tem poskusom poskuša Nasa preveriti, ali bi lahko na takšen način spremenili poti asteroidov, ki bi lahko bili nevarni Zemlji.

Ne bo nevarnosti, da bi asteroid trčil z Zemljo

Do trka sonde naj bi prišlo v torek ob 1.14 po srednjeevropskem času. Njena masa bo v trenutku trka z asteroidom Dimorfos, luno asteroida Didymos, nekaj več kot pol tone, odvisno tudi od količine goriva, ki ga bo sonda do tedaj porabila. Masa Dimorfosa pa je na drugi strani po ocenah njegove gostote skoraj pet milijonov ton, so zapisali pri Nasi.

Sonda se bo v asteroid zaletela s hitrostjo 6,6 kilometra na sekundo, kar naj bi spremenilo njegovo hitrost za 0,4 milimetra na sekundo. To se ne zdi veliko, vendar se bo z leti orbita opazno spremenila. Trk naj bi poleg tega vplival tudi na tirnico asteroida Didymos, pri Nasi pa zagotavljajo, da tudi po tem poskusu ne bo nevarnosti, da bi asteroida trčila z Zemljo.

Dimorfos naj bi se zaradi udarca tudi nekoliko približal Didymosu. Trenutno potrebuje 11 ur in 55 minut, da ga obkroži, po trku pa naj bi se ta čas skrajšal. Teleskopi na Zemlji lahko merijo spremembe v svetlosti sistema obeh asteroidov in na podlagi tega bodo lahko astronomi izračunali tirnico Dimorfosa ter ugotovili, ali je prišlo do spremembe.

Datum trka so v Nasi izbrali namenoma, saj sta asteroida v tem trenutku bliže Zemlji, kar bo olajšalo opazovanje s teleskopi.